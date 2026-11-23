Espectáculos
Alivio para Mariana Fabbiani: su marido recibió el alta tras una delicada operación
El productor televisivo, Mariano Chihade, dejó el Instituto Fleni después de permanecer internado varios días por una cirugía cerebral.
Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, recibió el alta médica después de haber sido sometido a una operación cerebral el pasado miércoles 18 de noviembre. El productor televisivo dejó el Instituto Fleni este domingo y continuará su recuperación en su domicilio.
La noticia llevó tranquilidad al entorno familiar de la conductora, que acompañó a su esposo durante la internación y había pedido públicamente apoyo y buenas energías para atravesar el delicado momento.
Según el parte médico difundido por la institución, Chihade recibió el alta cuatro días después de la intervención quirúrgica, que se desarrolló sin complicaciones.
"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre", señala el comunicado firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi.
El informe también confirmó que el productor se trasladó a su domicilio para continuar con el proceso de recuperación.
Por qué operaron al marido de Mariana Fabbiani
Chihade había ingresado al centro médico el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular.
Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica que, de acuerdo con la información difundida por los profesionales, se realizó sin complicaciones.
Durante los días posteriores, el fundador de Mandarina Contenidos presentó una evolución favorable y permaneció acompañado por su familia.
En medio de la preocupación por su estado de salud, Fabbiani utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto recibidas.
"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó la conductora de DDM.
También pidió a sus seguidores que pensaran en su marido "con amor y linda energía" y aseguró que la difícil situación familiar pasaría.
Por su parte, desde el programa que conduce en América TV habían transmitido tranquilidad luego de conocerse que la operación había resultado exitosa.
Con el alta médica, Chihade podrá continuar su recuperación fuera del centro de salud, mientras sigue las indicaciones de los profesionales que estuvieron a cargo de su tratamiento.
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