El movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional registró una caída del 17,4% en la cantidad de viajeros respecto del mismo feriado de 2025, mientras que el gasto total se contrajo un 30,3% en términos reales.

Los datos surgen de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que indicó que 1.410.000 turistas viajaron por distintos destinos del país, con un impacto económico directo de $332.557 millones.

Según el informe, la reducción del movimiento estuvo relacionada con las estadías más cortas, un menor consumo y la diferencia en la duración del fin de semana largo, que este año tuvo tres días frente a los cuatro de 2025.

A esto se sumó la cercanía de los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

Uno de los datos más significativos fue la reducción de la estadía promedio, que pasó de 2,3 días en noviembre del año pasado a 2 días en esta oportunidad.

En tanto, el gasto diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una caída real del 3,1% interanual.

La combinación de menos viajeros, estadías más breves y un menor desembolso por persona explica la contracción del 30,3% en el gasto turístico total.

El balance del fin de semana largo turístico: menos viajeros, estadías más cortas y un gasto que cayó fuerte. (Foto: Came)

Escapadas cortas y menor consumo

El relevamiento de CAME mostró que los argentinos priorizaron los viajes de cercanía, las reservas de último momento y las actividades que requieren un presupuesto más reducido.

Las propuestas gratuitas, los espacios públicos y las actividades al aire libre ganaron protagonismo frente a otras alternativas pagas.

También se destacó la presencia de excursionistas que realizaron viajes durante el día, sin contratar alojamiento, lo que permitió sostener parte de la actividad gastronómica y comercial de los destinos turísticos.

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue moderado y predominó la modalidad de escapadas breves. En Mar del Plata, por ejemplo, las reservas hoteleras se ubicaban cerca del 60% al comienzo del fin de semana largo.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

A pesar de la caída general del turismo, algunos destinos registraron niveles elevados de ocupación hotelera.

En Bariloche, la ocupación alcanzó el 85%, impulsada principalmente por actividades deportivas. En Ushuaia llegó al 78%, con un gasto promedio diario de $330.000 por visitante.

Por su parte, Mendoza registró una ocupación provincial del 70%, con picos superiores al 85% en la zona norte, mientras que Jujuy alcanzó el 71%.

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 126.000 turistas, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones.

En tanto, las localidades de Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, alcanzaron el 100% de reservas hoteleras gracias al movimiento vinculado con el turismo religioso.

El balance de CAME refleja un escenario de viajes más cortos y gastos más ajustados, en el que las opciones gratuitas y las escapadas de cercanía tuvieron mayor protagonismo durante el último fin de semana largo de noviembre.