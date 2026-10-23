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Unión Bahía busca recuperarse ante Independiente tras caer en suplementario frente a Biguá
El conjunto bahiense jugará esta noche, desde las 21, en La Caldera de Neuquén, por la Liga Nacional Femenina. Ayer perdió 66 a 62 en tiempo extra, luego de igualar 58 a 58 en el período regular.
Unión Bahía tendrá esta noche una nueva presentación en la Liga Nacional de Básquetbol Femenina, cuando visite a Independiente de Neuquén, desde las 21, en el estadio La Caldera, con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida ante El Biguá.
El equipo dirigido por Julián Turcato afrontará su segundo compromiso consecutivo como visitante, en el marco de su primera gira por la zona C de la Conferencia Sur.
Anoche, el representante bahiense estuvo cerca de conseguir su segunda victoria en el certamen, pero terminó cayendo frente a El Biguá por 66 a 62 en tiempo suplementario, después de igualar 58 a 58 al cabo de los cuatro períodos reglamentarios.
El encuentro se disputó en el estadio El Nido y marcó la tercera presentación de Unión Bahía en la competencia nacional.
Hasta el momento, el conjunto bahiense acumula una victoria y dos derrotas. En su debut perdió frente a Boca por 67 a 38, mientras que posteriormente consiguió su primer triunfo al superar a Peñarol por 71 a 58.
Esta noche buscará volver a la senda ganadora frente a Independiente, en el cierre de su recorrido por Neuquén.
Luego de este compromiso, Unión Bahía volverá a jugar como local el viernes 30 de octubre, cuando reciba a Quilmes, por una nueva jornada de la Liga Nacional Femenina.
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