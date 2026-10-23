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Liga Bahiense de Plata: esta noche pueden definirse los primeros semifinalistas
San Lorenzo, Ateneo y Comercial buscarán cerrar sus series de cuartos de final desde las 21. El cruce entre Argentino y 9 de Julio se completará el lunes. También habrá acción por la permanencia.
La Liga Bahiense de Plata tendrá esta noche una jornada clave, con la posibilidad de que se conozcan los tres primeros clasificados a las semifinales del segundo tramo de la competencia.
Desde las 21 se disputarán las revanchas de tres de las cuatro series de cuartos de final, que se juegan al mejor de tres partidos y tienen en ventaja a San Lorenzo, Ateneo, Comercial y 9 de Julio.
San Lorenzo, el mejor equipo de la fase regular, visitará a El Nacional con la intención de conseguir su segundo triunfo y asegurar su lugar entre los cuatro mejores.
Por su parte, Ateneo recibirá a Altense con ventaja de 1 a 0, mientras que Comercial buscará cerrar su serie como visitante frente a Sportivo Bahiense, después de imponerse en el primer enfrentamiento.
En caso de que alguno de los equipos que está en desventaja consiga igualar su llave, será necesario disputar un tercer y decisivo encuentro.
La cuarta serie, entre Argentino y 9 de Julio, continuará el lunes, con ventaja de 1 a 0 para el conjunto de calle Charlone.
El partido fue postergado debido a la ausencia del entrenador Julián Turcato, quien se encuentra afectado a la participación de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina.
También se juega por la permanencia
La actividad de esta noche incluirá otro encuentro importante en la lucha por conservar la categoría.
Desde las 21, Espora recibirá a La Falda en Punta Alta, por el segundo partido de la serie de permanencia.
El conjunto puntaltense llega con ventaja de 1 a 0 y buscará conseguir una nueva victoria para quedarse con la serie, mientras que La Falda intentará igualarla y forzar un tercer encuentro.
Todos los partidos de esta noche
Cuartos de final – Segundo tramo (21 horas)
- El Nacional (0) – San Lorenzo (1).
- Ateneo (1) – Altense (0).
- Sportivo Bahiense (0) – Comercial (1).
Permanencia (21 horas)
- Espora (1) – La Falda (0).
Lunes 26 de octubre (21 horas)
- Argentino (0) – 9 de Julio (1).
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