Huracán de Ingeniero White dio un paso importante en la definición de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. En el estadio Bruno Lentini, derrotó por 3 a 1 a Racing de Olavarría, en el partido de ida de la quinta ronda.

El conjunto dirigido por Mauro Brunelli tuvo que remontar un resultado adverso, ya que la visita se puso en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo por intermedio de Uriel Mormando.

Sin embargo, el Globo reaccionó y llegó a la igualdad a los 28 minutos, cuando Leonel Navarro convirtió de penal para establecer el 1 a 1.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante buena parte del complemento, hasta que Huracán encontró los espacios para inclinar definitivamente la balanza.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Brian Scalco apareció para marcar el 2 a 1 y desatar el festejo del conjunto whitense.

Cuando el partido llegaba a su final, Racing sufrió la expulsión de Sebastián Álvarez, a los 43 minutos, y Huracán aprovechó la ventaja numérica. En tiempo de descuento, a los 46, Agustín Seisdedos sentenció el 3 a 1 definitivo.

De esta manera, el Globo consiguió una diferencia de dos goles y viajará a Olavarría con una ventaja importante para afrontar el encuentro de vuelta, en busca de seguir avanzando en el camino hacia el ascenso.

La victoria tuvo además un condimento especial: el partido se disputó a puertas cerradas, en cumplimiento de la sanción impuesta por Aprevide, que obliga a Huracán a jugar diez encuentros consecutivos sin público, tanto en condición de local como de visitante.