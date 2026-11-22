La Selección Argentina Sub-17 consiguió su primera victoria en el Mundial al derrotar 2-1 a Mozambique, en un partido que parecía tener controlado, pero que terminó sufriendo más de lo esperado. El equipo dirigido por Diego Placente sumó tres puntos importantes y quedó bien posicionado de cara a la última fecha del Grupo C.

El conjunto albiceleste tuvo un comienzo ideal y apenas necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. Mateo Machuca puso el 1-0 y le permitió a Argentina manejar el desarrollo del encuentro desde temprano. La superioridad se reflejó nuevamente a los 31 minutos, cuando Simón Escobar amplió la ventaja y encaminó lo que parecía una victoria sin mayores complicaciones.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! 🇦🇷⚽ A los 4', Machuca anotó el 1-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/0L75kc2mKl — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA! 🇦🇷⚽ A los 32' del primer tiempo, Escobar anotó el 2-0 de la Albiceleste ante Mozambique, por el Mundial Sub 17. https://t.co/GaqVgqiqWJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026



Sin embargo, Mozambique reaccionó antes del descanso. El desgaste físico comenzó a sentirse en los jugadores argentinos y el equipo africano aprovechó para adelantarse en el campo. En una de las últimas acciones del primer tiempo, Alírio Júnior descontó y dejó el marcador 2-1, lo que cambió por completo el panorama para la segunda mitad.

¡MOZAMBIQUE DESCONTÓ SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO! A los 46', Alirio puso el 1-2 ante Argentina, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 17. https://t.co/lAKfyTAEbT — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026



En el complemento, Argentina perdió parte del control que había mostrado durante los primeros minutos y debió resistir los avances de su rival. Mozambique incluso llegó a convertir el empate a los 25 minutos, pero el VAR anuló el gol por una posición adelantada, en una jugada que terminó siendo determinante para el resultado.

Con este triunfo, los dirigidos por Placente alcanzaron los cuatro puntos y se ubicaron segundos en el Grupo C, por delante de Mozambique gracias a una mejor diferencia de gol. El próximo compromiso será frente a Dinamarca, el miércoles desde las 12.30, en un encuentro clave para definir las posiciones finales de la zona.

Con información de TyC Sports