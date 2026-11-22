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Murió Agustín Torrubia, el Príncipe de Nápoli de "Titanes en el Ring"
El exluchador, y figura de figura de Vélez Sarsfield, marcó a una generación con su personaje en el mítico programa de Martín Karadagián.
El mundo de la lucha libre argentina está de luto por la muerte de Agustín Torrubia, recordado por interpretar al Príncipe de Nápoli en Titanes en el Ring, el emblemático programa creado por Martín Karadagián que marcó a varias generaciones de espectadores. Su fallecimiento fue dado a conocer el sábado y generó numerosas muestras de afecto entre los seguidores del histórico ciclo televisivo.
La noticia fue difundida por la cuenta de X de El Fortín de Vélez, que lo despidió como un “hombre del club y de la tribuna”. “Se te va a extrañar, ‘Pelado’”, expresaron en una publicación acompañada por imágenes de su juventud y de sus últimos años. Su pasión por el club de Liniers fue una constante en su vida y llegó a compartir la tribuna del estadio José Amalfitani con el expresidente Raúl Gámez.
Nacido el 27 de diciembre de 1950, Torrubia comenzó su carrera deportiva en Vélez Sarsfield, donde se entrenó en lucha libre y grecorromana. Su preparación en el gimnasio del polideportivo del club le abrió las puertas del espectáculo de Karadagián, al que se incorporó en 1973 para interpretar a uno de los personajes más particulares de aquella temporada.
El Príncipe de Nápoli había surgido como parte de una campaña publicitaria de una reconocida marca de fideos. Con una espiga de trigo en la mano y una canción que lo presentaba como “el más noble luchador”, el personaje se ganó un lugar entre los integrantes del bando de los buenos. Su imagen apareció en álbumes de figuritas, revistas y distintas producciones promocionales de la época.
Durante el verano de 1973 participó de las presentaciones de Titanes en el Ring en Mar del Plata y posteriormente tuvo algunas apariciones televisivas por Canal 11. Sin embargo, su paso por el programa fue breve y el personaje terminó siendo interpretado por Miguel Ángel Petri. Una de las versiones sobre su alejamiento señala que buscaba concentrarse en su carrera deportiva, con la intención de competir en los Juegos Panamericanos de 1975.
Aunque su trayectoria televisiva fue corta, Torrubia tuvo una influencia inesperada en la historia del programa. Tres compañeros de entrenamiento de Vélez, Juan Manuel Figueroa, José María Fernández y Alfredo Giuffré, lo visitaron durante una temporada en Mar del Plata y tuvieron la oportunidad de subir al ring. Allí llamaron la atención de Karadagián, quien decidió convocarlos para integrar su compañía.
De aquella experiencia surgieron tres personajes que también quedaron en la memoria de los fanáticos: La Momia, El Pibe 10 y El Ejecutivo. Así, más allá de su recordado papel como el Príncipe de Nápoli, Torrubia dejó su huella en uno de los espectáculos más populares de la televisión argentina. Su muerte representa la despedida de otro protagonista de una época que todavía permanece viva en el recuerdo de miles de espectadores.
Con información de TN
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