Fuerte terremoto de magnitud 7.6 sacudió a Panamá

Un fuerte terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes 9 de octubre la costa sur de Panamá y provocó la activación de advertencias preventivas por posibles tsunamis en distintos puntos de América Latina.

El movimiento se registró a las 12:56 y fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) advirtió inicialmente sobre la posibilidad de olas peligrosas y fuertes corrientes marinas durante las tres horas posteriores al fenómeno.

Las advertencias alcanzaron a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. En las zonas cercanas al epicentro se reportaron caída de escombros, daños en fachadas y vehículos afectados, mientras los organismos de emergencia iniciaron inspecciones para determinar la magnitud de los perjuicios.

“Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales”, indicaba la información disponible durante las primeras horas posteriores al terremoto, aunque también se registraron réplicas y daños estructurales en algunos sectores.

El Salvador estableció un nivel de amenaza moderado para su franja costera, ante la posibilidad de variaciones del nivel del mar de entre 0,3 y 1 metro, además de inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías. La llegada de las primeras olas había sido estimada para las 14:37.

En Guatemala, el INSIVUMEH informó preliminarmente una magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros. También calculó que eventuales olas podían alcanzar su litoral del Pacífico desde las 14:36. Las autoridades aclararon que se trataba de una “medida preventiva” y mantuvieron el monitoreo de los mareógrafos.

En Nicaragua no se había difundido inicialmente un comunicado específico, aunque se mantenía especial atención sobre las comunidades costeras.

Costa Rica, en cambio, descartó posteriormente cualquier amenaza. El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis confirmó que el país “no enfrenta peligro de tsunami” tras analizar los parámetros sísmicos y marítimos disponibles.

Los organismos de protección civil recomendaron evitar actividades marítimas y permanecer atentos a los comunicados oficiales hasta el levantamiento definitivo de las advertencias.

Con información de Infobae