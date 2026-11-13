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Pingüinos en Puerto Madryn: 5 curiosidades y los mejores lugares para verlos

Cada primavera, miles de pingüinos de Magallanes regresan a las costas de Chubut. Cuándo comienza la temporada, cómo viven estas aves y cuáles son los lugares ideales para observarlas en libertad.

| 🕒 1 min. de lectura.

La llegada de los pingüinos de Magallanes es uno de los grandes espectáculos naturales de la Patagonia. Entre septiembre y abril, las costas de Chubut se convierten en el hogar de miles de ejemplares que regresan para reproducirse, criar a sus pichones y prepararse para una nueva migración.

Puerto Madryn es uno de los mejores puntos de partida para vivir esta experiencia, con excursiones que permiten observar a estas simpáticas aves en su hábitat natural, rodeadas de playas, acantilados y paisajes de estepa.

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