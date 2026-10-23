Deportes
Huracán y San Francisco abren la fecha de la Liga del Sur este viernes
Los dos líderes del campeonato abrirán esta noche, desde las 19:30, la fecha 13 del Torneo Clausura en Ingeniero White. El Globo también encabeza la tabla acumulada y busca mantenerse invicto.
La Liga del Sur pondrá en marcha este viernes la 13ª fecha del Torneo Clausura de Primera División, con un atractivo enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, los dos equipos que comparten la punta del certamen.
El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde ambos buscarán conseguir una victoria que les permita quedar como únicos líderes del campeonato.
Huracán llega con 18 puntos, producto de tres victorias y nueve empates, y es el único equipo que todavía no perdió en el Clausura. San Francisco suma la misma cantidad de unidades, aunque con cuatro triunfos, seis igualdades y dos derrotas.
El Globo también encabeza la tabla general acumulada con 44 puntos, seguido por Bella Vista, que reúne 42. San Francisco, por su parte, ocupa el quinto lugar con 31 unidades.
Detrás de los punteros del Clausura aparecen Bella Vista, con 17 puntos; Sporting, con 16; y Villa Mitre, con 15, por lo que el resultado de esta noche tendrá incidencia directa en la pelea por el campeonato.
Cómo sigue la fecha
La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.
La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.
A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.
La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.
Olimpo defiende la punta del Promocional
En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.
Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.
También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.
La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.
En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.
Liga del Sur – Primera A (Oficial)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|12
|3
|9
|0
|9
|6
|+3
|18
|2°
|San Francisco
|12
|4
|6
|2
|11
|11
|0
|18
|3°
|Bella Vista
|12
|4
|5
|3
|14
|10
|+4
|17
|4°
|Sporting
|12
|3
|7
|2
|10
|8
|+2
|16
|5°
|Villa Mitre
|12
|3
|6
|3
|9
|13
|-4
|15
|6°
|La Armonía
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|7°
|Libertad
|12
|2
|6
|4
|7
|10
|-3
|12
|8°
|Liniers
|12
|2
|4
|6
|10
|10
|0
|10
Tabla general acumulada – Primera A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|26
|10
|14
|2
|30
|18
|+12
|44
|2°
|Bella Vista
|26
|11
|9
|6
|35
|21
|+14
|42
|3°
|Villa Mitre
|26
|8
|10
|8
|23
|28
|-5
|34
|4°
|Liniers
|26
|8
|9
|9
|27
|17
|+10
|33
|5°
|San Francisco
|26
|7
|10
|9
|20
|28
|-8
|31
|6°
|Libertad
|26
|6
|12
|8
|21
|27
|-6
|30
|7°
|Sporting
|26
|6
|11
|9
|25
|29
|-4
|29
|8°
|La Armonía
|26
|7
|7
|12
|24
|37
|-13
|28
Liga del Sur – Primera B (Promocional)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Olimpo
|12
|8
|3
|1
|27
|6
|+21
|27
|2°
|Tiro Federal
|12
|6
|4
|2
|27
|13
|+14
|22
|3°
|Rosario PB
|12
|5
|6
|1
|16
|12
|+4
|21
|4°
|Comercial
|12
|5
|4
|3
|19
|22
|-3
|19
|5°
|Pacífico BB
|12
|3
|6
|3
|10
|9
|+1
|15
|6°
|Sansinena
|12
|2
|5
|5
|14
|23
|-9
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|12
|2
|3
|7
|12
|27
|-15
|9
|8°
|Dublin
|12
|1
|1
|10
|14
|27
|-13
|4
Tabla general acumulada – Primera B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Tiro Federal
|26
|14
|7
|5
|50
|19
|+31
|49
|2°
|Rosario PB
|26
|12
|11
|3
|43
|28
|+15
|47
|3°
|Comercial
|26
|13
|7
|6
|36
|31
|+5
|46
|4°
|Olimpo
|26
|12
|7
|7
|43
|21
|+22
|43
|5°
|Sansinena
|26
|7
|11
|8
|34
|45
|-11
|32
|6°
|Pacífico BB
|26
|4
|11
|11
|18
|30
|-12
|23
|7°
|Dublin
|26
|5
|6
|15
|25
|45
|-20
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|26
|3
|8
|15
|28
|58
|-30
|17
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