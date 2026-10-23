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Huracán y San Francisco abren la fecha de la Liga del Sur este viernes

Los dos líderes del campeonato abrirán esta noche, desde las 19:30, la fecha 13 del Torneo Clausura en Ingeniero White. El Globo también encabeza la tabla acumulada y busca mantenerse invicto.

| 🕒 7 mins. de lectura.
Foto: prensa Huracán

La Liga del Sur pondrá en marcha este viernes la 13ª fecha del Torneo Clausura de Primera División, con un atractivo enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, los dos equipos que comparten la punta del certamen.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde ambos buscarán conseguir una victoria que les permita quedar como únicos líderes del campeonato.

Huracán llega con 18 puntos, producto de tres victorias y nueve empates, y es el único equipo que todavía no perdió en el Clausura. San Francisco suma la misma cantidad de unidades, aunque con cuatro triunfos, seis igualdades y dos derrotas.

El Globo también encabeza la tabla general acumulada con 44 puntos, seguido por Bella Vista, que reúne 42. San Francisco, por su parte, ocupa el quinto lugar con 31 unidades.

Detrás de los punteros del Clausura aparecen Bella Vista, con 17 puntos; Sporting, con 16; y Villa Mitre, con 15, por lo que el resultado de esta noche tendrá incidencia directa en la pelea por el campeonato.

Cómo sigue la fecha

La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.

La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.

A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Olimpo defiende la punta del Promocional

En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.

Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.

También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.

La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.

En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán1239096+318
San Francisco124621111018
Bella Vista124531410+417
Sporting12372108+216
Villa Mitre12363913-415
La Armonía123541012-214
Libertad12264710-312
Liniers122461010010

Tabla general acumulada – Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán26101423018+1244
Bella Vista2611963521+1442
Villa Mitre2681082328-534
Liniers268992717+1033
San Francisco2671092028-831
Libertad2661282127-630
Sporting2661192529-429
La Armonía2677122437-1328

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Olimpo12831276+2127
Tiro Federal126422713+1422
Rosario PB125611612+421
Comercial125431922-319
Pacífico BB12363109+115
Sansinena122551423-911
Pacífico de Cabildo122371227-159
Dublin1211101427-134

Tabla general acumulada – Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Tiro Federal2614755019+3149
Rosario PB26121134328+1547
Comercial2613763631+546
Olimpo2612774321+2243
Sansinena2671183445-1132
Pacífico BB26411111830-1223
Dublin2656152545-2021
Pacífico de Cabildo2638152858-3017
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