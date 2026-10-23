Huracán y San Francisco abren la fecha de la Liga del Sur este viernes

La Liga del Sur pondrá en marcha este viernes la 13ª fecha del Torneo Clausura de Primera División, con un atractivo enfrentamiento entre Huracán y San Francisco, los dos equipos que comparten la punta del certamen.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde ambos buscarán conseguir una victoria que les permita quedar como únicos líderes del campeonato.

Huracán llega con 18 puntos, producto de tres victorias y nueve empates, y es el único equipo que todavía no perdió en el Clausura. San Francisco suma la misma cantidad de unidades, aunque con cuatro triunfos, seis igualdades y dos derrotas.

El Globo también encabeza la tabla general acumulada con 44 puntos, seguido por Bella Vista, que reúne 42. San Francisco, por su parte, ocupa el quinto lugar con 31 unidades.

Detrás de los punteros del Clausura aparecen Bella Vista, con 17 puntos; Sporting, con 16; y Villa Mitre, con 15, por lo que el resultado de esta noche tendrá incidencia directa en la pelea por el campeonato.

Cómo sigue la fecha

La actividad del Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros.

La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para ambos equipos: el visitante busca acercarse a la punta del Clausura, mientras que el local necesita sumar para escapar del último puesto de la tabla acumulada.

A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante.

La programación se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Olimpo defiende la punta del Promocional

En la Primera B, la fecha comenzará el sábado con tres partidos desde las 16.

Olimpo, líder del Clausura con 27 puntos, recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, mientras que Tiro Federal, su escolta con 22 unidades, enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone.

También jugarán Comercial y Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que se desarrollará sin público visitante.

La jornada del Promocional finalizará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo.

En la tabla acumulada, Tiro Federal lidera con 49 puntos, seguido por Rosario con 47, Comercial con 46 y Olimpo con 43.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 12 3 9 0 9 6 +3 18 2° San Francisco 12 4 6 2 11 11 0 18 3° Bella Vista 12 4 5 3 14 10 +4 17 4° Sporting 12 3 7 2 10 8 +2 16 5° Villa Mitre 12 3 6 3 9 13 -4 15 6° La Armonía 12 3 5 4 10 12 -2 14 7° Libertad 12 2 6 4 7 10 -3 12 8° Liniers 12 2 4 6 10 10 0 10

Tabla general acumulada – Primera A

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Huracán 26 10 14 2 30 18 +12 44 2° Bella Vista 26 11 9 6 35 21 +14 42 3° Villa Mitre 26 8 10 8 23 28 -5 34 4° Liniers 26 8 9 9 27 17 +10 33 5° San Francisco 26 7 10 9 20 28 -8 31 6° Libertad 26 6 12 8 21 27 -6 30 7° Sporting 26 6 11 9 25 29 -4 29 8° La Armonía 26 7 7 12 24 37 -13 28

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1° Olimpo 12 8 3 1 27 6 +21 27 2° Tiro Federal 12 6 4 2 27 13 +14 22 3° Rosario PB 12 5 6 1 16 12 +4 21 4° Comercial 12 5 4 3 19 22 -3 19 5° Pacífico BB 12 3 6 3 10 9 +1 15 6° Sansinena 12 2 5 5 14 23 -9 11 7° Pacífico de Cabildo 12 2 3 7 12 27 -15 9 8° Dublin 12 1 1 10 14 27 -13 4

Tabla general acumulada – Primera B