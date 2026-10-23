León XIV suspendió un viaje por recomendación médica: qué pasa con su visita al país

El papa León XIV no viajará a la ciudad italiana de Asís el próximo martes 27 de octubre, luego de que sus médicos le recomendaran evitar el traslado para continuar con la recuperación de la cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre.

La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, después de que el Pontífice se realizara una radiografía de tórax de control que confirmó una excelente evolución posoperatoria.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora explicaron que, pese a los resultados favorables, consideraron conveniente suspender el viaje en helicóptero debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención.

La medida responde a una recomendación preventiva y no a una complicación en el estado de salud del líder de la Iglesia católica, de 71 años.

León XIV tenía previsto participar en el encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por Juan Pablo II en 1986.

Aunque no estará presente, el Papa enviará un mensaje a los organizadores y representantes de las distintas confesiones religiosas que participarán de la actividad.

Desde el Vaticano destacaron que el Pontífice mantiene su compromiso con el diálogo interreligioso y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los conflictos internacionales.

Los médicos hacen saber que, “según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control”. Los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre. El #PapaLeónXIV enviará un mensaje https://t.co/BkIpqyFbke — Vatican News (@vaticannews_es) October 23, 2026

León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

Los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no resulta necesario realizar tratamientos oncológicos adicionales.

Tras recibir el alta hospitalaria el 17 de octubre, el Papa regresó al Vaticano y retomó progresivamente algunas actividades públicas, entre ellas el rezo del Ángelus y la audiencia general de los miércoles.

La decisión de suspender su visita a Asís se produce a pocos días del inicio de la gira apostólica por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones en ese itinerario. El cirujano que encabezó la intervención había señalado que no existían impedimentos clínicos para realizar el viaje, aunque su concreción continuará sujeta a la evolución del Pontífice.