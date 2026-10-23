Fórmula 1: Leclerc dominó la primera práctica en Austin y Colapinto recibió una dura penalización

Franco Colapinto inició este viernes su participación en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una noticia desfavorable: recibió una penalización de diez puestos para la carrera del domingo, debido a una modificación realizada por Alpine en su monoplaza.

La escudería francesa decidió instalar una nueva unidad de control electrónico en el auto del argentino, que de esta manera superó el límite de componentes permitido para la temporada 2026.

Según informó Motorsport, Colapinto utilizará su cuarta unidad de este tipo, cuando el reglamento establece un máximo de tres antes de recibir sanciones.

La penalidad se aplicará sobre la posición que consiga durante la clasificación del sábado. Por lo tanto, aun cuando logre una buena actuación, deberá retroceder diez lugares en la grilla de partida.

El equipo no precisó si la sustitución del componente está relacionada con los problemas mecánicos que sufrió el piloto en Singapur, donde debió abandonar tanto la carrera sprint como la competencia principal.

En aquella oportunidad, Colapinto había manifestado sus sospechas sobre una posible falla en la transmisión de su Alpine, aunque aclaró que era necesario realizar una revisión para determinar las causas.

Leclerc fue el más rápido en el primer entrenamiento

La actividad en Austin comenzó con la primera práctica libre, que tuvo como protagonista a Charles Leclerc, quien consiguió el mejor registro al volante de Ferrari.

El piloto monegasco superó por apenas 84 milésimas de segundo a Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Lando Norris, de McLaren, completó los tres primeros puestos.

La sesión también permitió evaluar diferentes modificaciones técnicas que las escuderías introdujeron para esta etapa de la temporada.

Ferrari presentó actualizaciones aerodinámicas en el piso y el difusor de sus monoplazas, con el objetivo de mejorar su rendimiento en las últimas carreras del campeonato.

Para Alpine, el desafío será encontrar una mejor puesta a punto después de varias fechas complicadas, en las que los problemas de confiabilidad afectaron sus resultados.

Cómo continúa el Gran Premio de Estados Unidos

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, programada para las 18, hora argentina.

El sábado se desarrollará el tercer entrenamiento a las 14.30, mientras que la clasificación comenzará a las 18.

La carrera principal está prevista para el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, donde los pilotos deberán completar 56 vueltas.

Colapinto buscará mejorar su rendimiento durante los entrenamientos y la clasificación, aunque la sanción ya confirmada lo obligará a afrontar una carrera de remontada si pretende volver a sumar puntos para Alpine.