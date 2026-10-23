EDES advierte por un corte prolongado de luz en sector del centro bahiense

La empresa distribuidora de energía eléctrica EDES informó que este viernes 23 de octubre habrá un corte programado de luz en un sector del centro de Bahía Blanca, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en las instalaciones.

Según precisó la compañía en un comunicado, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 20, por lo que la interrupción del suministro podría extenderse durante 12 horas.

El sector afectado comprende el cuadrante delimitado por las calles Chiclana, Fitz Roy, Saavedra y avenida Colón, una zona de importante actividad comercial y residencial.

Desde EDES explicaron que los trabajos forman parte de su plan de obras y mantenimiento de la red eléctrica, y que la suspensión del servicio es necesaria para garantizar la seguridad del personal encargado de las tareas.

Asimismo, aclararon que las intervenciones podrían reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas que impidan su realización.

Por último, la empresa recordó que los usuarios alcanzados por las obras pueden recibir notificaciones mediante el correo electrónico y la aplicación oficial de EDES, siempre que se encuentren registrados en sus canales digitales.