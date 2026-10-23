Otra vez agua: la semana termina con lluvias y descenso de las temperaturas

Las condiciones vuelven a ser desapacibles en Bahía y una amplia porción de la región, tal como lo reflejó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La humedad se generalizará, por lo que las posibilidades de precipitaciones son muy altas y se prolongarán durante todo el día, aunque sean intermitentes", expuso en su habitual informe matutino.

El viento va a soplar del cuadrante sur con una intensidad débil a moderada, con una escasa amplitud térmica, razón por la cual la temperatura máxima apenas rozará los 16 grados sobre la tarde.

Por último, el profesional anticipó que para el sábado se prevé que siga la inestabilidad, con más chaparrones débiles. Lo positivo es que el domingo se verá el sol, pese a que seguirá el frío.