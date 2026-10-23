Destacada B
Otra vez agua: la semana termina con lluvias y descenso de las temperaturas
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 informó lo que se prevé en materia climática para las próximas horas en la ciudad.
Las condiciones vuelven a ser desapacibles en Bahía y una amplia porción de la región, tal como lo reflejó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La humedad se generalizará, por lo que las posibilidades de precipitaciones son muy altas y se prolongarán durante todo el día, aunque sean intermitentes", expuso en su habitual informe matutino.
El viento va a soplar del cuadrante sur con una intensidad débil a moderada, con una escasa amplitud térmica, razón por la cual la temperatura máxima apenas rozará los 16 grados sobre la tarde.
Por último, el profesional anticipó que para el sábado se prevé que siga la inestabilidad, con más chaparrones débiles. Lo positivo es que el domingo se verá el sol, pese a que seguirá el frío.
Otra vez agua: la semana termina con lluvias y descenso de las temperaturas
EDES advierte por un corte prolongado de luz en sector del centro bahiense
El Gobierno reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal II: los principales cambios
Estudiantes eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Libertadores
Estrella ganó el duelo de punteros y se afirma en lo más alto de la LBB Oro
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
A toda velocidad, un conductor pasó varios semáforos en rojo y dio positivo de cocaína
-
Noticias B23 horas ago
Cayó peligroso delincuente con amplio prontuario luego de una persecución
-
Noticias B22 horas ago
Fuerte choque en Villa Mitre: un auto terminó sobre la vereda y de milagro no atropelló a nadie
-
La región18 horas ago
Identifican a los autores del brutal ataque a una yegua en Dorrego
-
Noticias A16 horas ago
Estuvo casi un año prófugo por una causa de abuso y cayó en Villa Caracol
-
Destacada C9 horas ago
Cayó en Bahía un acusado de participar en una violenta entradera en Origone
-
Noticias B19 horas ago
Cambia la modalidad del curso de Educación Vial para obtener la licencia de conducir
-
La región17 horas ago
Acusó a la pareja de su ex de maltratar a su hijo, lo atacó con un cuchillo y terminó detenido