Cayó en Bahía un acusado de participar en una violenta entradera en Origone

Un hombre de 43 años fue detenido este jueves en Bahía Blanca acusado de participar de una entradera ocurrida días atrás en una vivienda de Teniente Origone, partido de Villarino, donde tres personas armadas redujeron y maniataron a los moradores antes de escapar con dólares y pesos.

Según informó la Policía, tres hombres encapuchados ingresaron al inmueble y uno de ellos llevaba un arma de fuego. El hecho ocurrió el pasado 13 de octubre. El detenido fue identificado como Raúl Andrés Berth.

Luego de reducir a las víctimas, los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 8.000 dólares y 300 mil pesos y escaparon del lugar.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino Primera iniciaron una investigación que incluyó tareas de campo, declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad.

Entre los registros examinados estuvieron las imágenes de la barrera sanitaria fitosanitaria, que permitieron avanzar sobre los movimientos realizados por los sospechosos y determinar la identidad de uno de los presuntos integrantes de la banda. La investigación también permitió establecer cuál habría sido el vehículo utilizado durante el robo.

Con esos elementos, este jueves en la tarde se realizó un allanamiento en una vivienda de la segunda cuadra de Casilda Igarzábal, en Bahía, donde fue detenido Berth.

Durante el procedimiento se secuestraron 1.200.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, dos pares de zapatillas, tickets de compra, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos considerados de interés para la causa.

Además, en la vía pública, en Drago al 1700, la Policía incautó una camioneta Mercedes Benz que, según la investigación, habría sido utilizada por los delincuentes para movilizarse durante el asalto.