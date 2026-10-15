El Vaticano confirma buena recuperación del pulmón de León XIV tras la operación

El Vaticano informó este jueves que el papa León XIV presenta una buena recuperación del pulmón operado, de acuerdo con los resultados de los últimos estudios médicos realizados en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

El nuevo parte difundido por la Santa Sede llevó tranquilidad sobre el estado de salud del pontífice, quien fue sometido el martes a una intervención quirúrgica luego de que le diagnosticaran un tumor canceroso.

"La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", señalaron los profesionales médicos encargados de seguir su evolución.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la información fue comunicada oficialmente por la sala de prensa del Vaticano y publicada también por el sitio Vatican News.

León XIV fue operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, en una intervención que se extendió durante aproximadamente 90 minutos y que, según los primeros informes médicos, concluyó sin complicaciones.

Durante las horas posteriores a la cirugía, el pontífice presentó una evolución posoperatoria considerada normal por los especialistas.

Los partes difundidos previamente habían indicado que el Papa había pasado bien la noche, había podido levantarse, desayunar e incluso caminar por su habitación.

El resultado de la radiografía conocido este jueves representa una nueva señal favorable dentro del proceso de recuperación, aunque todavía no se informó oficialmente cuándo podría recibir el alta médica.

La situación sanitaria del jefe de la Iglesia católica también genera atención en Argentina, debido a la visita que tiene prevista al país.

En ese sentido, el Gobierno nacional había confirmado que mantiene los preparativos del viaje, aunque se encuentra a la espera de una comunicación oficial del Vaticano sobre eventuales modificaciones en la agenda.

Por el momento, la Santa Sede continúa difundiendo información sobre la evolución del pontífice, mientras los médicos supervisan su recuperación en el centro asistencial romano.