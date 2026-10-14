El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por un tumor maligno en el pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado después de haber sido operado este martes por un tumor maligno en el pulmón derecho.

Según informó el Vaticano, la intervención fue exitosa y no presentó complicaciones. El pontífice, de 71 años, continúa bajo supervisión médica y se espera que durante este miércoles se conozcan nuevos detalles sobre su evolución.

Los especialistas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que había sido detectado durante los estudios previos a la cirugía.

Para retirar completamente la zona afectada, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva, asistida por video.

El Papa despertó con normalidad después del procedimiento y, tras permanecer algunas horas en observación, regresó a su habitación del décimo piso del centro médico. Incluso, fuentes vaticanas señalaron que León XIV pidió la cena luego de la operación.

Por el momento, los profesionales dispusieron que continúe internado para realizar los controles posoperatorios y evaluar su recuperación. Todavía no se informó si necesitará algún tratamiento adicional.

El propio pontífice había anunciado el domingo que los médicos le detectaron un nódulo pulmonar en una etapa temprana y bien localizado, por lo que recomendaron su extirpación.

La situación también genera incertidumbre sobre la visita que tiene prevista a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con actividades programadas en Uruguay, Argentina y Perú.

Aunque antes de la intervención León XIV había manifestado su intención de mantener el viaje, su estado de salud podría obligar a modificar el cronograma.

Hasta el momento, el Vaticano no comunicó cambios oficiales en la gira, por lo que la realización de las actividades dependerá de la evolución del pontífice durante las próximas semanas.