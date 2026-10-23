Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El excapitán de la Selección Argentina fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, que reunió a destacadas personalidades internacionales de la cultura, la ciencia y el deporte.

Según informó Infobae, Messi ingresó al teatro alrededor de las 18.18, hora española, vestido con un traje negro y camisa blanca. Durante la ceremonia, la princesa Leonor fue la encargada de entregarle el galardón.

El reconocimiento distingue la extraordinaria trayectoria del futbolista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, ganador de ocho Balones de Oro y considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

La presencia del rosarino había generado una enorme expectativa en Oviedo desde su llegada, especialmente entre los aficionados que se acercaron para verlo y participar de las actividades organizadas en torno a los premios.

El jueves, Messi había protagonizado un encuentro con estudiantes y público en el Palacio de los Deportes de la ciudad, denominado El juego del 10.

La convocatoria superó todas las expectativas: las entradas disponibles se agotaron en apenas 13 minutos, con miles de personas intentando conseguir un lugar.

La distinción al argentino forma parte de la 46ª edición de los Premios Princesa de Asturias, que reconocen anualmente contribuciones relevantes en diferentes ámbitos del conocimiento y la actividad humana.

Los otros protagonistas de la ceremonia

Además de Messi, la edición 2026 distinguió a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith, reconocida con el Premio de las Artes por su influencia en la música, la poesía y la cultura contemporánea.

El escritor británico Julian Barnes recibió el galardón de las Letras, mientras que el prestigioso estudio japonés Studio Ghibli fue premiado en Comunicación y Humanidades por su aporte al cine de animación.

En Ciencias Sociales, la distinción correspondió al historiador Timothy Garton Ash, reconocido por sus investigaciones sobre la democracia, las libertades y la historia europea.

Por su parte, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer fueron distinguidos en Investigación Científica y Técnica por sus avances en tecnologías de secuenciación del ADN.

El Premio de Cooperación Internacional fue otorgado a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, una instalación destinada a preservar la diversidad agrícola mundial.

Finalmente, la astronauta estadounidense Christina Koch recibió el Premio de la Concordia por su contribución a la exploración espacial y su compromiso con la cooperación internacional.

Durante su intervención, Koch destacó la importancia del trabajo conjunto y apeló a la solidaridad entre las personas más allá de sus diferencias.

Una ceremonia especial para la princesa Leonor

La edición de este año también estuvo marcada por el creciente protagonismo institucional de Leonor, heredera del trono español, quien encabezó por primera vez en solitario una audiencia con los galardonados.

La princesa, de 20 años, asumió un papel destacado en las actividades oficiales desarrolladas durante la jornada, en una nueva etapa de su preparación para futuras responsabilidades institucionales.

Cada una de las ocho categorías de los Premios Princesa de Asturias contempla una dotación económica de 50.000 euros, además de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma y una insignia.

Para Messi, el reconocimiento representa una nueva distinción internacional que se suma a una carrera repleta de títulos individuales y colectivos, y que vuelve a situarlo entre las personalidades más destacadas del deporte mundial.