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Los memes del Boca campeón que hicieron estallar las redes
El Xeneize ganó 2-0 en Barranquilla, conquistó la Copa Sudamericana y desató una catarata de publicaciones virales.
La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana no solamente desató los festejos de los hinchas en Barranquilla, sino que también revolucionó las redes sociales. Después del 2-0 frente a Atlético Mineiro, los usuarios inundaron las plataformas con memes y ocurrencias sobre los protagonistas de la final. Santiago Ascacíbar, autor del primer gol, también tuvo su momento de viralización después de que le anularan una conquista por offside y consiguiera revancha minutos más tarde. Además, el blooper del arquero Éverson en el comienzo del encuentro fue uno de los episodios que más bromas generó entre los fanáticos.
Entre las imágenes más comentadas aparecieron Facundo "Jagger" Herrera, comparado con Carles Puyol por su actuación y personalidad dentro de la cancha, y Sebastián Villa, que se llevó buena parte de las miradas por su desborde y la asistencia para el segundo tanto de Miguel Merentiel.
Fuente: Infobae
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