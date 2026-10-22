El jueves comienza con cielo despejado: a la tarde vuelve la lluvia a Bahía

Una jornada cambiante se prevé para hoy en toda la región, con un inicio alentador y un claro desmejoramiento luego del mediodía, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Las condiciones del amanecer son buenas, después de una madrugada en la que el cielo se despejó y dentro de un ambiente algo más fresco respecto de ayer", expuso en su habitual informe matutino.

Para la tarde vuelve a cubrirse el cielo propiciando el regreso de la inestabilidad, con lluvias y probabilidades de precipitaciones, con la máxima que no irá más allá de los 19 grados y viento leve del sudeste.

Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostica el mismo panorama, con chaparrones intermitentes y poco cambio en los valores en el termómetro, además de algo más de nubosidad.