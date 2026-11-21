¡Boca, campeón de la Copa Sudamericana! Con justicia y un enorme rendimiento venció 2-0 a Atlético Mineiro, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. El equipo tuvo un gran primer tiempo, amplió la ventaja apenas comenzó el segundo y sostuvo la diferencia con una actuación destacada de Sebastián Villa en ataque y un firme trabajo de Jagger Herrera en el fondo.

Boca avisó temprano. A los cuatro minutos, una salida en falso de Everson ante un centro dejó la pelota al alcance de Merentiel, que estrelló un puntazo en el travesaño. Después, Ascacíbar convirtió con un remate sencillo y potente, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. La apertura llegó a los 16 minutos: Tomás Aranda enganchó dentro del área y sacó un disparo que rebotó en un defensor que no pudo despejar. Ascacíbar aprovechó la pelota suelta y, con el revés del pie, resolvió a quemarropa para establecer el 1-0.

La ventaja reflejaba la superioridad de Boca. Villa desequilibraba por izquierda y Leandro Lozano aportaba desbordes por derecha, mientras Mineiro encontraba dificultades para controlar la pelota. Un pase atrás demasiado suave le permitió a Lautaro Blanco quedar mano a mano, aunque demoró la definición y desperdició la oportunidad. A los 39, Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo potente tras un centro de Blanco, pero Everson respondió y evitó el segundo. El conjunto brasileño recién consiguió adelantar la presión sobre el cierre de la etapa.

El golpe decisivo llegó a los 48 minutos. Villa, una de las figuras de la final por su capacidad para desbordar y generar peligro, asistió a Merentiel, que definió de derecha desde el centro del área para el 2-0. El colombiano mantuvo su influencia: a los 70 exigió al arquero con un remate desde afuera y, dos minutos después, habilitó a Enner Valencia para otra intervención de Everson.

Mineiro buscó descontar con las llegadas de Bernard y Vitão y los intentos de Tomás Cuello, pero Boca sostuvo la diferencia. Herrera se destacó en la marca y aportó seguridad cuando el rival intentó acercarse. Con contundencia en los momentos decisivos, el desequilibrio de Villa y firmeza defensiva, Boca construyó el triunfo que le dio la Copa Sudamericana.

Fuente: Olé