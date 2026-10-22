Regional Amateur: Huracán recibe a Santa Rita este domingo

Huracán de Ingeniero White continuará este domingo su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Santa Rita de Piedritas, desde las 16, por el partido de ida de la tercera ronda de la Región Pampeana Sur.

El encuentro se disputará en el estadio Bruno Lentini y será dirigido por Mauro Ignacio Echarren, de Tandil, acompañado por Mauro Fernando Cejas, Leandro Marzullo y Pablo Tévez, todos de la misma ciudad.

El Globo llega entonado después de eliminar a Independiente de San Cayetano, al que derrotó por 1 a 0 el domingo pasado en Ingeniero White, con un gol de Iván Agudiak a los 20 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el conjunto whitense cerró la serie con un global de 3 a 1, luego de haberse impuesto 2 a 1 como visitante en el encuentro de ida.

Ahora, Huracán tendrá enfrente a Santa Rita, representante de Piedritas, localidad del partido de General Villegas, en una nueva eliminatoria que comenzará en Bahía Blanca y se definirá en territorio visitante.