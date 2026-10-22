Eduardo Domínguez anticipó la final contra Boca: "Sabemos el poderío que tiene"

Atlético Mineiro perdió 2-0 con Montevideo City Torque pero logró meterse en la final de la Copa Sudamericana 2026, en donde se verá las caras con Boca en Barranquilla. Tras el encuentro pasado por el agua en el estadio Centenario habló su entrenador Eduardo Domínguez, que trató de poner paños fríos ante las consultas sobre lo que será el duelo contra el Xeneize para dirimir al campeón del certamen.

"Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente", inició el Barba poco después de picar el boleto a la definición del certamen: "Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", reconoció.

Domínguez completó con una hoja de ruta sobre lo que será estas trascendentales semanas para el Galo antes de verse las caras con el Xeneize, encuentro que será exactamente dentro de un mes. "Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros", planteó.

Esta no es la primera vez que Domínguez alcanza una final de Copa Sudamericana al haberlo logrado como DT de Huracán en la edición 2015. En su primera experiencia como DT -al haber colgado pocos meses atrás los botines- el Barba llevó al Globo a la definición del certamen tras eliminar a River en semifinales, aunque la historia no tuvo un final feliz ya que perdió por penales con Independiente Santa Fe, en Bogotá.

Once años más tarde, Domínguez va por la revancha justamente en el mismo país donde perdió en su primer intento y ante un adversario al cual ya enfrentó en dos oportunidades previas en juegos de eliminación directa, saliendo victorioso en ambas. Las dos como DT de Estudiantes, primero dejó en el camino al Xeneize en las semifinales de la Copa Argentina 2023 y luego en esa misma instancia de la Copa de la Liga Profesional 2024, torneo en lo que luego gritaría campeón con el Pincha.

Fuente: TyC