Destacada A
Susbielles, Bonacorsi y el robot "Robby" inauguraron la FISA 2026
La tradicional exposición abrió sus puertas este viernes con 250 expositores y una ceremonia encabezada por el intendente y el referente de la Corporación del Comercio. La muestra se extenderá hasta el lunes 23.
La FISA 2026 quedó oficialmente inaugurada este viernes en el predio ferial del ex Camino Sesquicentenario, con la participación del intendente Federico Susbielles, Jorge “Corcho” Bonacorsi y el robot “Robby”, que aportó una cuota de humor a la ceremonia de apertura.
La tradicional exposición comercial, industrial y de servicios reúne a 250 expositores y podrá visitarse hasta el lunes 23 de noviembre, de 11 a 21, en el predio ubicado en el kilómetro 9 del ex Camino Sesquicentenario.
Durante su discurso, Susbielles felicitó a Bonacorsi por una nueva edición de la muestra y destacó su trayectoria al frente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, especialmente por su participación en la recuperación de la institución durante una etapa complicada.
El jefe comunal también recordó el papel que cumplió el predio ferial durante la emergencia provocada por la inundación, cuando se convirtió en un centro de recepción y distribución de donaciones durante casi 60 días.
“Nadie salió bien de la catástrofe, pero yo creo que la ciudad salió fortalecida”, expresó, al destacar la solidaridad de empresas, instituciones y vecinos.
En otro tramo de su intervención, Susbielles se refirió a las perspectivas económicas de Bahía Blanca y sostuvo que están llegando inversiones importantes, aunque advirtió sobre la necesidad de acompañar ese crecimiento con obras de infraestructura.
“Hoy no hay obra pública y es un gran problema cuando no hay obra pública”, señaló, aunque reconoció que las dificultades de infraestructura de la ciudad se arrastran desde hace décadas.
En ese sentido, convocó a los distintos sectores a trabajar de manera conjunta para reclamar los recursos y las obras que necesita Bahía Blanca. “Me parece que tenemos que ir a buscar lo que nos corresponde todos juntos”, afirmó.
Finalmente, el intendente dejó un mensaje optimista sobre el futuro de la ciudad. “Creo que vienen buenos tiempos para Bahía Blanca. Hay que mirar el futuro con optimismo, porque Bahía Blanca genera, Bahía Blanca tiene potencia”, aseguró.
La FISA continuará durante todo el fin de semana largo con una amplia propuesta de stands comerciales, industriales y de servicios.
La entrada general cuesta $10.000. Quienes la compren de manera anticipada por internet podrán ingresar durante las cuatro jornadas, mientras que las adquiridas en boletería tendrán validez únicamente para el día de compra. Los menores de 12 años y los jubilados ingresan gratis.
Susbielles, Bonacorsi y el robot "Robby" inauguraron la FISA 2026
Oviedo advirtió por la crisis del comercio: "Esta historia ya la vivimos en los 90 y en 2001"
Preocupante informe de UNICEF: el 41% de las familias con chicos no llega a fin de mes
Reclamo de jueces jubilados al IPS: “Cobramos hasta 40% menos que los que están actividad”
El abogado de supermercadistas chinos locales afirmó que fueron víctimas de una emboscada
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
El abogado de los dueños del ex Centro de Compras apareció con una llave y celebró la limpieza
-
Noticias B23 horas ago
Video: impactantes imágenes del interior del ex Centro de Compras
-
Noticias B18 horas ago
Caso Cristian Lucero: declararon culpable al acusado de atropellarlo y matarlo
-
Noticias B19 horas ago
Ex Centro de Compras: "Vamos a tardar más de lo esperado en limpiar"
-
La región22 horas ago
Punta Alta: secuestran casi 400 gramos de cocaína y detienen a tres familiares
-
Noticias B16 horas ago
Sindicato de Papelera Sur decidió finalizar la lucha por la reapertura de la empresa
-
Noticias B21 horas ago
La Corte Suprema puso un freno a los aumentos sin control de las prepagas
-
Noticias A5 horas ago
Patagones: usaba a su nieta para vender droga y terminó detenida