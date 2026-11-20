La FISA 2026 quedó oficialmente inaugurada este viernes en el predio ferial del ex Camino Sesquicentenario, con la participación del intendente Federico Susbielles, Jorge “Corcho” Bonacorsi y el robot “Robby”, que aportó una cuota de humor a la ceremonia de apertura.

La tradicional exposición comercial, industrial y de servicios reúne a 250 expositores y podrá visitarse hasta el lunes 23 de noviembre, de 11 a 21, en el predio ubicado en el kilómetro 9 del ex Camino Sesquicentenario.

Durante su discurso, Susbielles felicitó a Bonacorsi por una nueva edición de la muestra y destacó su trayectoria al frente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, especialmente por su participación en la recuperación de la institución durante una etapa complicada.

El jefe comunal también recordó el papel que cumplió el predio ferial durante la emergencia provocada por la inundación, cuando se convirtió en un centro de recepción y distribución de donaciones durante casi 60 días.

“Nadie salió bien de la catástrofe, pero yo creo que la ciudad salió fortalecida”, expresó, al destacar la solidaridad de empresas, instituciones y vecinos.

En otro tramo de su intervención, Susbielles se refirió a las perspectivas económicas de Bahía Blanca y sostuvo que están llegando inversiones importantes, aunque advirtió sobre la necesidad de acompañar ese crecimiento con obras de infraestructura.

“Hoy no hay obra pública y es un gran problema cuando no hay obra pública”, señaló, aunque reconoció que las dificultades de infraestructura de la ciudad se arrastran desde hace décadas.

En ese sentido, convocó a los distintos sectores a trabajar de manera conjunta para reclamar los recursos y las obras que necesita Bahía Blanca. “Me parece que tenemos que ir a buscar lo que nos corresponde todos juntos”, afirmó.

Finalmente, el intendente dejó un mensaje optimista sobre el futuro de la ciudad. “Creo que vienen buenos tiempos para Bahía Blanca. Hay que mirar el futuro con optimismo, porque Bahía Blanca genera, Bahía Blanca tiene potencia”, aseguró.

La FISA continuará durante todo el fin de semana largo con una amplia propuesta de stands comerciales, industriales y de servicios.

La entrada general cuesta $10.000. Quienes la compren de manera anticipada por internet podrán ingresar durante las cuatro jornadas, mientras que las adquiridas en boletería tendrán validez únicamente para el día de compra. Los menores de 12 años y los jubilados ingresan gratis.