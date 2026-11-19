No hizo falta que rodara la pelota para que Barranquilla empezara a teñirse de azul y oro. Tampoco que Boca pisara el césped del Metropolitano. La final ya se juega en las calles, en los aeropuertos, en los hoteles y, sobre todo, en el corazón de miles de hinchas que llevan días siguiendo los pasos de un mismo sueño. Y este miércoles, con la llegada del plantel, la ilusión tuvo su primera gran postal: una multitud esperando, los gritos, los cantitos de siempre y esa comunión tan particular que se genera entre Boca y su gente.

Fue una recepción a la altura de lo que representa el escudo. En el barrio de Alto Prado, a las puertas del lugar donde quedará concentrado el equipo hasta el sábado, los hinchas montaron su propia Bombonera. No importaron los kilómetros recorridos ni estar a miles de kilómetros de Buenos Aires: cuando apareció la delegación, la bienvenida fue con garganta y corazón.

Los futbolistas, como suelen hacerlo, también devolvieron el cariño. Saludaron, se acercaron a la gente y compartieron ese momento de conexión que para muchos de los que estaban detrás de las vallas vale tanto como una entrada para la final. Con Leandro Paredes a la cabeza, el capitán encabezando una delegación que llegó a Colombia con 33 futbolistas y con Juan Román Riquelme al frente de la comitiva dirigencial.

Contaron colombianos que fueron a darle la bienvenida a Boca que ningún club generó algo igual en cantidad de gente y operativo de seguridad. Apenas alguna selección en Eliminatorias se le arrimó, según le dijeron a Olé.

Pero lo que ocurrió en esta ciudad fue apenas una escena de una historia mucho más grande. Porque Boca no llegó solo a Barranquilla: detrás del plantel viene una verdadera procesión de fieles que empezó su camino mucho antes de que el avión chárter despegara de Ezeiza. La marea azul y oro ya se había puesto en movimiento, primero en los vuelos, después en las rutas y finalmente en las calles colombianas. Hubo aviones convertidos en tribunas, con pasajeros cantando durante el viaje, y una presencia que empezó a multiplicarse en distintos puntos del país.

Y hay algo más que explica por qué Boca se siente tan acompañado en Colombia. No se trata solamente de los argentinos que cruzaron el continente. También está ese vínculo especial que el Xeneize construyó con el fútbol colombiano y que sigue muy vivo entre los hinchas locales. La presencia de Álvaro Montero y Sebastián Villa en el actual plantel funciona como un puente directo con el público, pero la historia viene de mucho más atrás. De aquellos años gloriosos en los que Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna fueron protagonistas de un Boca que conquistó América y dejó una marca imborrable.

Para una generación de colombianos, Boca también es propio. Lo hicieron suyo. Las camisetas que se venden en las calles son azul y oro, cada 100 de esas puede aparecer una de Atlético Mineiro en las distintas ferias y puestos callejeros. La expectativa local es real y la final tendrá mucho más que una hinchada argentina alentando desde las tribunas.

La dimensión de esa movilización ya permite imaginar un Metropolitano con mayoría azul y oro. Boca agotó sus 12.000 localidades asignadas y la expectativa es que más de 30.000 hinchas acompañen al equipo en la definición. Una invasión que excede cualquier distribución oficial de entradas y que promete convertir a Barranquilla en una sucursal de la Bombonera.

Ahora sí, el plantel está en Colombia. Atrás quedó el viaje, adelante aparecen los entrenamientos, la adaptación al calor y los últimos detalles de una preparación que desembocará en el partido más importante del semestre. El sábado, ante Atlético Mineiro, Boca tendrá la oportunidad de volver a levantar un trofeo internacional. De romper una espera que se extiende desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana, y de recuperar un lugar que forma parte de su historia y de su identidad.

La ilusión ya cruzó fronteras. Todos detrás de una misma obsesión. Porque la final todavía no empezó, pero la procesión ya está en marcha. Y en Barranquilla, Boca quiere que esta vez la fe termine en otra vuelta olímpica continental.

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda (o Alan Velasco).

Fuente: Olé