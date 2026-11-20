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Oviedo advirtió por la crisis del comercio: "Esta historia ya la vivimos en los 90 y en 2001"
El dirigente mercantil cuestionó la caída del consumo, la apertura de las importaciones y sus consecuencias sobre el empleo. También se refirió al avance de los comercios chinos y los recientes episodios de violencia.
El dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio bahiense, Raúl Oviedo, expresó su preocupación por la situación económica que atraviesa el sector y cuestionó las políticas del Gobierno nacional, al considerar que la caída del consumo y la apertura de importaciones están afectando directamente a la actividad y al empleo.
En diálogo con el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, sostuvo que el comercio es uno de los sectores que recibe de manera directa las consecuencias de la crisis económica. “Al no haber consumo, se paran las logísticas; al pararse las logísticas, se paran las producciones; y al pararse las producciones, se paran las distribuciones de insumos”, explicó.
En ese contexto, cuestionó la apertura de importaciones y mencionó como ejemplo la situación de Papelera del Sur, cuyo cierre provocó un fuerte conflicto laboral en Tornquist.
También hizo referencia a los problemas que atraviesan las farmacias de IOMA y sostuvo que las decisiones políticas tienen consecuencias sobre el conjunto de la economía. “Estamos en una disyuntiva que los que peinamos canas recordamos. Esta historia la vivimos en los 90, en 2001 y hoy la volvemos a repetir”, afirmó.
El sindicalista también apuntó contra las expectativas generadas por el Gobierno. “Lamento a los jóvenes que tienen esperanza en este proyecto, pero creo que de a poco se están dando cuenta de que fue una estafa electoral”, lanzó.
El avance de los comercios chinos
Oviedo también fue consultado por la creciente presencia de supermercados y bazares de origen chino en la ciudad, así como por los recientes episodios de violencia vinculados con comerciantes de esa comunidad. “El avance de todos los comerciantes asiáticos es a nivel global, mundial. Está expresado en distintos países”, señaló.
Sin embargo, aclaró que la principal preocupación del gremio pasa por el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos de trabajo. “Generalmente, en este último tiempo se han mejorado bastante, lo debo reconocer. Aún quedan muchas cosas pendientes”, indicó.
Sobre los hechos de violencia, consideró que perjudican a la ciudad y remarcó que, por el momento, se trata de situaciones en las que el sindicato no tiene intervención directa. Y en ese sentido, señaló que corresponde a la Justicia y a las autoridades policiales avanzar con las investigaciones correspondientes.
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