Liga de Oro: Estrella y Napostá protagonizan un duelo clave por el primer puesto

La Liga Bahiense de Oro tendrá este jueves una jornada decisiva, con el enfrentamiento entre Estrella y Napostá como principal atractivo de la décima y penúltima fecha del segundo tramo.

El encuentro comenzará a las 21 en el barrio San Martín, donde el puntero buscará aprovechar su localía para asegurarse el primer puesto de la fase regular.

La fecha se completará, también desde las 21, con otros cinco encuentros: Bahiense del Norte-Villa Mitre, Liniers-Alem, Olimpo-Pacífico, Estudiantes-Pueyrredón e Independiente-Barrio Hospital.

Posiciones

El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.