Deportes
Liga de Oro: Estrella y Napostá protagonizan un duelo clave por el primer puesto
El líder recibirá a su escolta desde las 21 y, si gana, se asegurará el número uno de la fase regular. La décima y penúltima fecha se jugará íntegramente esta noche.
La Liga Bahiense de Oro tendrá este jueves una jornada decisiva, con el enfrentamiento entre Estrella y Napostá como principal atractivo de la décima y penúltima fecha del segundo tramo.
El encuentro comenzará a las 21 en el barrio San Martín, donde el puntero buscará aprovechar su localía para asegurarse el primer puesto de la fase regular.
La fecha se completará, también desde las 21, con otros cinco encuentros: Bahiense del Norte-Villa Mitre, Liniers-Alem, Olimpo-Pacífico, Estudiantes-Pueyrredón e Independiente-Barrio Hospital.
Posiciones
El segundo tramo comenzó con los equipos arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera parte.
|Pos.
|Equipo
|Récord
|Puntos
|1°
|Estrella
|16-4
|26
|2°
|Napostá
|15-5
|25
|3°
|Bahiense del Norte
|13-7
|24
|4°
|Pueyrredón
|12-8
|23,5
|5°
|Pacífico
|11-9
|23
|5°
|Liniers
|11-9
|23
|7°
|Villa Mitre
|11-9
|22,5
|8°
|L.N. Alem
|8-12
|20,5
|9°
|Olimpo
|7-13
|19,5
|9°
|Estudiantes
|8-12
|19,5
|11°
|Independiente
|4-16
|17,5
|12°
|Barrio Hospital
|4-16
|17
Liga de Oro: Estrella y Napostá protagonizan un duelo clave por el primer puesto
Cayó peligroso delincuente con amplio prontuario luego de una persecución
Unión Bahía inicia su primera gira por la Liga Nacional Femenina en Neuquén
Pehuen Co: invierten más de $60 millones en mejoras para la Plaza Carrasco y la sala médica
Ritual del huevo para eliminar malas energías de casa: cómo hacerlo paso a paso
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Tragedia en Villa Rosario: una bebé murió atropellada por una camioneta que conducía su papá
-
Noticias B23 horas ago
Motociclista chocó contra auto estacionado y terminó en el hospital
-
Noticias B20 horas ago
Una proteccionista bahiense necesita ayuda para seguir cuidando animales
-
Noticias B18 horas ago
Así fue el ataque de furia contra el frente de un bar
-
Noticias B17 horas ago
Jubilaciones de noviembre: cuánto pagará ANSES y cuándo se cobra
-
Deportes22 horas ago
La otra cara del boom del pádel: advierten por un aumento de las lesiones
-
Noticias B21 horas ago
Katopodis denunció a Milei por desvío de fondos para obras hídricas: "Son ocho Canales Maldonados"
-
Noticias A10 horas ago
Subsidios de luz y gas en Bahía: cómo saber si se tiene el beneficio y qué hacer para solicitarlo