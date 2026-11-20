El exjuez Gabriel Rojas advirtió sobre el conflicto que mantienen magistrados, funcionarios y empleados judiciales jubilados con el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la falta de actualización de sus haberes conforme a una recategorización salarial dispuesta por la Suprema Corte bonaerense.

Según explicó en La Brújula 24, la queja lleva casi cuatro años y cuenta con sentencias judiciales favorables a los jubilados, aunque el organismo previsional continúa sin trasladar los incrementos a quienes se encuentran en situación de pasividad.

"Esto atañe en primer término a los jueces jubilados, pero también de alguna manera está generando un colapso con jueces en actividad que están en condiciones de jubilarse", sostuvo Rojas.

El exmagistrado detalló que el conflicto comenzó cuando la Suprema Corte provincial dispuso una recategorización destinada a recomponer los salarios de magistrados, funcionarios y empleados judiciales en actividad.

Sin embargo, el IPS interpretó que ese beneficio no debía extenderse automáticamente a los jubilados, una postura que actualmente se encuentra cuestionada en los tribunales.

"Por ley de movilidad, como ocurre con otros gremios, esto debería trasladarse a los que están en pasividad", explicó.

Rojas señaló que la falta de reconocimiento del incremento provocó una importante diferencia entre los ingresos de los trabajadores judiciales activos y los de quienes ya se jubilaron.

La recategorización contempla porcentajes que varían según la antigüedad y pueden alcanzar el 40% para quienes acumulan más de 30 años de servicio.

"Estamos un 40% por debajo de las personas que están en actividad", afirmó al referirse a la situación de quienes deberían acceder al porcentaje máximo.

Fallos favorables que el IPS todavía no cumple

El exjuez explicó que, ante la negativa del organismo previsional, numerosos jubilados iniciaron reclamos administrativos que posteriormente derivaron en presentaciones judiciales.

Actualmente, según indicó, existen sentencias de primera y segunda instancia en distintos departamentos judiciales que reconocen el derecho de los reclamantes a percibir la actualización.

También se dictaron medidas cautelares destinadas a garantizar que los beneficiarios comiencen a cobrar los incrementos mientras se resuelve definitivamente el conflicto. "Hay muchas medidas cautelares favorables que no están siendo pagadas por el IPS", cuestionó Rojas.

En ese sentido, remarcó que los magistrados y empleados judiciales realizan aportes previsionales elevados durante su vida laboral, vinculados con el régimen que establece una jubilación equivalente al 82% de la remuneración correspondiente.

"Esas personas pagan los aportes, como lo hemos hecho nosotros en su momento, aportes muy importantes, porque a eso obedece el 82%. El IPS está ingresando el dinero, pero no lo está pagando como debería a los que están en pasividad", manifestó.

La diferencia salarial con la Justicia Federal

Rojas también advirtió que el conflicto se produce en un contexto de importantes diferencias salariales entre los integrantes del Poder Judicial bonaerense y sus pares de la Justicia Federal. Según explicó, la recategorización impulsada por la Suprema Corte provincial buscó precisamente reducir parte de esa brecha.

Sin embargo, sostuvo que incluso con los incrementos, las remuneraciones de los magistrados provinciales continúan considerablemente por debajo de las que perciben jueces federales de igual jerarquía y antigüedad.

"Aún con esta recategorización, nosotros estamos prácticamente en un 40% de lo que cobra un magistrado federal, de igual jerarquía y antigüedad", señaló.

El exjuez atribuyó esa diferencia a los distintos mecanismos de administración de recursos y actualización salarial que existen entre ambas jurisdicciones.

En particular, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con autonomía para administrar sus fondos, una situación que permite establecer políticas salariales diferentes de las aplicadas en territorio bonaerense.

Finalmente, Rojas advirtió que la falta de resolución del conflicto no solamente perjudica a quienes ya se jubilaron, sino que también genera incertidumbre entre los magistrados que continúan en actividad y reúnen los requisitos para acceder al beneficio previsional.

De esta manera, el reclamo por la recategorización continúa abierto, con resoluciones judiciales favorables a los jubilados y cuestionamientos al IPS por la falta de aplicación de los incrementos.