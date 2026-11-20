Boca vivió una jornada especial en Cartagena, donde cientos de hinchas se reunieron para realizar un multitudinario banderazo en la previa de la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. La primera parte de la convocatoria tuvo como escenario la playa cuatro, que desde temprano comenzó a recibir a los simpatizantes xeneizes que llegaron a Colombia para acompañar al equipo.

Con el correr de las horas, la convocatoria fue creciendo y el paisaje empezó a teñirse de azul y amarillo. Al mediodía ya había una importante cantidad de hinchas en el lugar, pero entre las 15 y las 16 hora local llegaron los bombos y las banderas, elementos que terminaron de darle forma a una fiesta que tuvo canciones, bengalas, saltos y mucho color. Para las 17hs., la presencia superaba los mil simpatizantes.

Cerca de las 18hs., por pedido de las fuerzas policiales, los hinchas tuvieron que desalojar la playa y trasladar el festejo hacia otro punto de la ciudad. Así comenzó una segunda parte del banderazo en la Torre del Reloj, uno de los monumentos más emblemáticos de Cartagena, ubicado en el casco histórico. Allí se sumaron nuevos grupos de simpatizantes que llegaron desde distintos puntos después de terminar su jornada en las playas.

La fiesta xeneize volvió a demostrar el acompañamiento de los hinchas en la previa de una definición internacional. Cartagena se convirtió por unas horas en una extensión de La Bombonera, con el azul y oro como protagonistas y una multitud que aprovechó su estadía en Colombia para reunirse y alentar al equipo antes del partido decisivo.

La celebración tendrá un nuevo capítulo este viernes, aunque esta vez en Barranquilla, ciudad en la que se disputará la gran final. Se espera que la convocatoria sea todavía mayor, ya que los hinchas que se encuentran distribuidos en distintos puntos turísticos de la región comenzarán a trasladarse hacia la sede del encuentro para vivir las horas previas a la definición frente a Atlético Mineiro.

Por la noche siguió la fiesta boquense en Cartagena

Cayó el sol y la policía pidió que la gente se vaya de la playa, pero al hincha de Boca le quedaba mucho por dar. La masa de gente no solo se movilizó de Playa Cuatro a la Torre del Reloj, sino que también se multiplicó.

Entre 2500 y 3000 personas llenaron de camisetas azules con la franjas amarillas al casco histórico de la ciudad y empezaron a llegar fanáticos de otros puntos.

Bengalas, fuegos artificiales y las canciones de siempre fueron los protagonistas de una noche inolvidable para el pueblo xeneize, que se negaba a abandonar la Torre del Reloj, que se vistió de azul y amarillo de manera especial para la ocasión, gracias a las luces.