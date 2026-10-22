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Presupuesto participativo: vecinos de White presentan proyectos para acceder a financiamiento
La iniciativa de Dow cumple 10 años y otorga más de $105 millones. En el Club Defensores del Sur se conocerán las propuestas que luego serán sometidas a votación.
Vecinos e instituciones de Ingeniero White participarán este viernes de una nueva edición de la Feria de Proyectos del Presupuesto Participativo de Dow, una iniciativa que este año destinará más de 105 millones de pesos para financiar cinco propuestas comunitarias.
El encuentro se desarrollará desde las 18 en el Club Defensores del Sur, ubicado en Sargento Cabral 3278, y estará abierto a toda la comunidad.
Durante la jornada, los participantes presentarán sus iniciativas ante los vecinos, quienes posteriormente tendrán la posibilidad de elegir mediante una votación cuáles serán las propuestas que se llevarán adelante.
Según informó la empresa Dow, el financiamiento se distribuirá entre dos proyectos de hasta 30 millones de pesos cada uno y otros tres de hasta 15 millones, con el objetivo de impulsar mejoras en instituciones y distintos sectores de la localidad portuaria.
La feria constituye una de las principales actividades del programa, ya que permite que los equipos conformados por vecinos e instituciones expongan sus propuestas de manera creativa y compartan con la comunidad los objetivos de cada iniciativa.
El Presupuesto Participativo cumple diez años desde su puesta en marcha en 2016, a través del Panel Comunitario de Ingeniero White.
Durante las nueve ediciones anteriores se concretaron 39 proyectos, con una inversión acumulada que supera los 128 millones de pesos, destinados a obras, espacios comunitarios y distintas iniciativas para instituciones y barrios de la localidad.
El mecanismo contempla un trabajo conjunto entre los participantes y el equipo organizador para formular las propuestas, que posteriormente son sometidas a votación para definir cuáles recibirán financiamiento.
De esta manera, la edición 2026 permitirá incorporar otros cinco proyectos a los ya ejecutados durante la última década, con una inversión que representa uno de los principales aportes económicos desde la creación del programa.
La actividad de este viernes será abierta al público y permitirá conocer las iniciativas que buscan concretarse en Ingeniero White durante esta nueva edición.
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