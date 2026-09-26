Susbielles anunció obras en el acto por el 141º aniversario de Ingeniero White

Ingeniero White realizó este sábado un acto con motivo de la celebración del 141º aniversario de sus fundación. El evento estuvo encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien a aprovechó la ocasión para anunciar nuevas obras para la localidad.

"White es una localidad que me contuvo, que me abrazó y me enseñó. Siempre sostuvimos que no tiene sentido tener un puerto que crezca si la comunidad no lo hace a la par. La reparación que Bahía Blanca necesita debe comenzar por el lugar que es su corazón y motor productivo e industrial", afirmó en su discurso.

El jefe comunal hizo un balance de las transformaciones concretadas en los últimos años y adelantó las próximas intervenciones proyectadas en conjunto con el Puerto de Bahía Blanca. Destacó la ampliación que duplicó la capacidad del Hospital Menor, la instalación del 100% de iluminación LED en Boulevard y Saladero, la construcción de la nueva unidad sanitaria y la puesta en valor de la plaza en Saladero.

Asimismo, anunció que el Directorio del Puerto aprobó el proyecto del arquitecto José María Zingoni para construir un nuevo Centro de Salud en Boulevard Juan B. Justo.

Además, se confirmó que para marzo del próximo año se contará con el diseño de obras aguas arriba para mitigar el impacto de eventuales inundaciones. Además, se avanza en el proyecto hidráulico y la pavimentación integral de la calle Rubado, junto a mejoras en el sistema de alcantarillado cerca del Parque Industrial y la puesta en funcionamiento de nuevas compuertas contra sudestadas.

En cuanto a vialidad, dijo que a las más de 40 cuadras de asfalto ejecutadas (incluyendo la transitabilidad de la calle Reconquista), se sumará la licitación de 11 nuevas cuadras de pavimento durante este año. Además, el Puerto invierte más de $15.000 millones en la reparación del 100% de las losas entre el Triángulo y el Puente de la Niña, y en el Puente Galván. Mientras, a la espera de la autorización de Vialidad Nacional, también se proyecta la nueva rotonda de Dasso y la repavimentación de la Ruta 3.

En un segundo tramo de profundo valor humano y respetando el sentir de la localidad, previo a sus palabras centrales, el intendente invitó a pasar al frente a Marcelo Vega, Yenia Barrios y Agustina Vega, padres y hermana de Santiago Vega, el joven futbolista del club Comercial e integrante de la comunidad educativa del Colegio Sarmiento, asesinado el pasado 1 de agosto.

"En circunstancias tan duras, donde uno nunca está preparado para perder a un hijo, la familia de Santi nos da un enorme ejemplo a todos. En momentos donde muchas veces la violencia y la descalificación desunen, que ellos hayan encabezado su reclamo en paz, a corazón abierto, exige nuestro máximo compromiso y el abrazo de toda la localidad", expreso el jefe comunal.

Participaron de la ceremonia integrantes del gabinete municipal, concejales, autoridades militares y de fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, directivos y alumnos de establecimientos educativos, representantes de entidades deportivas, sociales y culturales, y vecinos de la localidad.