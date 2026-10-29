Apoyo Habitacional: ya se anotaron cinco mil personas en los primeros dos días

El programa municipal Apoyo Habitacional, que contempla el sorteo de 156 terrenos con servicios en Villa Serra, Villa Talleres e Ingeniero White, registró una importante demanda durante sus primeras jornadas de inscripción.

La subsecretaria de Hábitat de Bahía Blanca, Paola Ariente, confirmó que ya se anotaron alrededor de 4.900 personas en menos de dos días, mientras que la Urbanizadora Municipal recibió unas 500 consultas a través de WhatsApp.

"La inscripción va muy bien. El primer día, a raíz del anuncio, hubo mucha gente que intentó entrar al mismo tiempo y colapsó un poco el sistema, pero después se recuperó", explicó la funcionaria. Ariente reconoció que la elevada demanda refleja la necesidad habitacional existente en la ciudad, aunque pidió tranquilidad a quienes todavía no pudieron completar el trámite.

"No importa el día en que se anoten. No es que hay prioridad por anotarse primero. Por eso pusimos un mes, hasta el 27 de noviembre", remarcó. En ese sentido, insistió en que quienes encuentren dificultades para acceder a la plataforma pueden volver a intentarlo durante los próximos días. "Que no se angustien. Es lo mismo anotarse hoy, mañana, la semana que viene o hasta el 27. El sistema no da prioridades en función del orden en que se inscriben", aseguró.

La subsecretaria explicó que, además de la gran cantidad de usuarios que intentaron ingresar simultáneamente, se registraron inconvenientes vinculados con el sistema de validación de identidad del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Frente a esas dificultades, recomendó utilizar las otras alternativas disponibles para acreditar la identidad: ARCA o Mi Argentina. Otro de los puntos que aclaró está relacionado con las personas que ya figuraban en el Registro Único de Postulantes, creado hace unos diez años. Según indicó, esos vecinos no necesitan realizar una inscripción desde cero, sino ingresar con su DNI y actualizar la información que figura en el sistema.

"Mucha gente cambió de domicilio o cambió de teléfono. Lo único que tiene que hacer es revalidar los datos que allí se encuentran", explicó. Ariente también advirtió que no se permiten inscripciones duplicadas y que la Municipalidad cuenta con mecanismos para detectar posibles irregularidades mediante el cruce de información de sus distintas bases de datos.

En ese marco, recordó que más de 140.000 personas están registradas en MiBahía y que el Municipio dispone de herramientas para verificar los domicilios y la composición de los grupos familiares. Además, todas las postulaciones tienen carácter de declaración jurada y posteriormente serán evaluadas por trabajadores sociales. "Cuando esa información no es correcta, automáticamente se descarta", señaló.

En cuanto a las preferencias de los inscriptos, Ariente sostuvo que Villa Talleres aparece entre los sectores más elegidos, una situación que consideró previsible porque concentra la mayor cantidad de terrenos disponibles. De los 156 lotes incluidos en esta primera etapa, 93 están ubicados en Villa Talleres, 36 en Ingeniero White y 27 en Villa Serra.

La funcionaria también vinculó las preferencias de los vecinos con las consecuencias de la última inundación, aunque aclaró que los tres sectores incluidos en el programa reúnen las condiciones necesarias para su urbanización. "Todos los lotes están en condiciones y cumplen los requisitos que demanda acceder a un lote con servicios", aseguró.

La inscripción se realiza mediante la página web o la aplicación MiBahía, en la sección Apoyo Habitacional, y permanecerá habilitada hasta el 27 de noviembre. El sorteo público está previsto para el 9 de diciembre, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. Posteriormente, los postulantes seleccionados deberán atravesar una instancia de verificación antes de la adjudicación definitiva de los terrenos.