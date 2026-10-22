El Municipio anunció reformas en las Cinco Esquinas

La Municipalidad de Bahía Blanca avanza con una nueva reforma de las Cinco Esquinas de Villa Mitre, una intervención que demandará una inversión cercana a los 600 millones de pesos y que permitirá recuperar la circulación por calle Falucho, además de corregir los problemas hidráulicos que afectan al sector.

El intendente Federico Susbielles recorrió los trabajos y confirmó, en diálogo con La Brújula 24, que el objetivo es finalizar la obra en enero de 2027, devolviéndole a la tradicional esquina del barrio su configuración original.

La intervención busca solucionar las deficiencias de la remodelación realizada durante la gestión anterior, cuando se modificó la circulación vehicular y se cerró uno de los accesos por Falucho.

Según explicó el jefe comunal, aquella obra terminó agravando los anegamientos que históricamente afectaban al lugar.

“Hay que hacerla de vuelta porque hidráulicamente la obra empeoró el lugar. Es una obra que está mal hecha”, cuestionó.

En ese sentido, aseguró que la intervención anterior no respetó los criterios técnicos municipales y que las decisiones adoptadas perjudicaron tanto a los vecinos como a los comerciantes de la zona.

La nueva obra contempla modificaciones en el sistema de desagües y la reapertura de Falucho al tránsito, lo que permitirá recuperar las tradicionales Cinco Esquinas, que habían quedado reducidas a cuatro.

Susbielles reconoció que los trabajos generan inconvenientes temporales para quienes circulan por el sector, pero destacó la importancia de respetar los plazos previstos.

“Estamos trabajando y haciendo todo para intentar que en el mes de enero ya podamos estar con la obra hidráulica terminada y también con esta zona recuperada”, afirmó.

También explicó que durante las excavaciones aparecen instalaciones antiguas, como cañerías de más de 100 años, que obligan a realizar adecuaciones mientras avanza la intervención.

El intendente aseguró que sigue de cerca la ejecución de los trabajos y destacó que, hasta el momento, se desarrollan según lo previsto.

“Estamos contentos. La verdad que es un paso adelante y nos sentimos muy acompañados por los vecinos”, expresó.

Finalmente, remarcó que la recuperación del histórico cruce busca mejorar el escurrimiento del agua, la circulación y la actividad comercial de Villa Mitre.

“Estamos recuperando el sentido común y las obras que Villa Mitre necesita”, concluyó.