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Palmeiras y una nueva final de la Libertadores: ganó por penales y espera rival
El Verdao se impuso 5-3 desde los 12 pasos ante Fluminense y se metió a la definición del máximo certamen continental.
Sufrió. Padeció el gol de Hércules cerca del final. Vivió la tensión en carne propia hasta que Carlos Miguel le atajó el cuarto penal a Nonato y Marlon Feitas le provocó el aliviador festejo en el último. Pero Palmeiras aseguró presencia brasileña en el partido definitorio de la Libertadores como ocurre sin excepción desde el 2019; se claisificó a su cuarta final de Copa en los siete años de Abel Ferreira en el banco; se anotó para disputar su octava en la historia y se ilusiona con levantar su cuarto trofeo (en 1990, 2020 y 2021 consiguió las anteriores).
Al Flamengo, con quien también se saca chispas por el Brasileirao, lo espera con ganas por la revancha, ya que la derrota del año pasado no cicatrizó. Aunque si su oponente llega a ser Estudiantes, también buscará desquitarse de la final que perdió con el Pincha en 1968.
Con el fútbol a color, el Verdao resalta desde que Leila tomó el poder y manejó la suculenta billetera. Una de las grandes potencias del continente, el equipo de Alexander Barboza, Agustín Giay y el Flaco López no logró mantener en el Allianz Parque la ventaja conseguida en Río y tuvo que esperar hasta la última bola para sacar el anisado pasaporte.
Utilitario, seducido por el contragolpe ofensivo, por muchos momentos cómodo dejando que la pelota la maneje el rival, se distrajo en uno de los últimos ataques de un experimentado rival que le tiró otra vez a la cancha a veteranos de la talla de Fábio, Thiago Silva, Ganso y Hulk, pero pasó.
Palmeiras es la pura Verdao en la Copa. Y en un mes, ya es una costumbre para los de Abel, va a jugar otra final.
Fuente: Olé
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