Se confirmó al árbitro para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La cuenta regresiva para la definición continental en Colombia sumó un dato clave en el plano arbitral. El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, encuentro que se disputará el próximo sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. A sus 38 años, el juez principal afrontará su décimo compromiso dirigiendo al conjunto azul y oro y su tercera final en torneos organizados por la Conmebol.

El recorrido internacional del colegiado respalda su designación para el partido decisivo. En su historial figuran 48 encuentros dirigidos por Copa Libertadores, dos participaciones en Copa América, un partido en el Mundial de Qatar 2022 y otro en el Mundial de Clubes 2025. En materia de definiciones continentales, ya estuvo al frente de la victoria de Athletico Paranaense por 1 a 0 frente a Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana 2021 y de la consagración por penales de Independiente del Valle ante Flamengo en el Estadio Maracaná por la Recopa Sudamericana 2023.

Cómo es el historial de Boca Juniors y Atlético Mineiro con Andrés Matonte como árbitro

El registro estadístico de Boca bajo el arbitraje del juez uruguayo presenta una marcada dualidad a lo largo de sus nueve antecedentes previos. Las primeras dos experiencias terminaron en derrota para el Xeneize, ambas frente a Corinthians en la Copa Libertadores 2022: primero en la caída por 2 a 0 y luego en el cruce que derivó en la eliminación de aquella edición del certamen.

Sin embargo, a partir de aquel episodio, Boca ganó absolutamente todos los partidos en los que fue dirigido por Matonte. Bajo su conducción consiguió victorias trascendentales como frente a Deportivo Pereira, Racing Club y Palmeiras —estos dos últimos definidos mediante tanda de penales— durante la Copa Libertadores 2023. Además, la final en Barranquilla representará la tercera ocasión en la que lo arbitre en la actual edición de la Copa Sudamericana, tras haber estado presente en el triunfo 1 a 0 ante O'Higgins por la ida de los dieciseisavos de final y en la goleada 4 a 0 frente a Recoleta en la revancha de los octavos.

Por el lado de Atlético Mineiro, el antecedente es mucho más acotado: el uruguayo lo dirigió en una única oportunidad, que finalizó con triunfo del Galo por 2 a 0 sobre Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. No obstante, las estadísticas generales favorecen a los conjuntos de Brasil cuando Matonte imparte justicia, ya que de los 16 clubes brasileños que arbitró, ocho mantienen saldo favorable, seis presentan historial empatado y uno de los dos que registran balance negativo —Red Bull Bragantino— obedeció a la final perdida ante otro equipo de su mismo país.

Quiénes integran la terna arbitral y el equipo del VAR para la final en Barranquilla

Para el duelo definitorio en territorio colombiano, Andrés Matonte estará secundado por un equipo arbitral compuesto por jueces uruguayos y paraguayos:

Árbitros asistentes: Sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas.

Sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas. Cuarto y quinto árbitro: Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar, respectivamente.

Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar, respectivamente. Equipo VAR: Estará liderado por el paraguayo Ulises Mereles, acompañado por los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

Fuente: A24