Diputados no logró aprobar proyecto para aliviar endeudamiento familiar

La Cámara de Diputados terminó una extensa sesión sin aprobar ninguna de las iniciativas destinadas a enfrentar el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Ante la falta de acuerdos entre los bloques, el debate volvió a comisión y quedó sin fecha definida para su tratamiento.

La decisión se tomó después de más de 12 horas de sesión y mediante una votación que terminó con 121 votos a favor y 117 en contra. El oficialismo, que no reunía los apoyos necesarios para imponer su propuesta, consiguió que tampoco prosperaran los proyectos impulsados por distintos sectores de la oposición.

Los bloques opositores denunciaron que la decisión de devolver las iniciativas a comisión, sin establecer un plazo para emitir un nuevo dictamen, constituye una maniobra para postergar indefinidamente su tratamiento.

La reacción del diputado Pablo Juliano

La Libertad Avanza proponía abordar el problema mediante herramientas de educación financiera y mayores exigencias de información para las entidades crediticias, sin establecer límites a las tasas de interés ni mecanismos obligatorios de refinanciación.

El proyecto contemplaba que bancos y financieras informaran de manera clara el monto solicitado, los intereses, las comisiones, los seguros, las cuotas y el costo total de cada préstamo.

También incorporaba medidas de seguridad para las contrataciones digitales, como la doble validación de identidad y la obligación de obtener el consentimiento expreso del usuario antes de concretar una operación.

El proyecto deberá ser tratado en comisión nuevamente

En cambio, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas impulsaban una emergencia por 180 días, acompañada de un régimen de refinanciación para deudas que no superaran el equivalente a dos canastas básicas totales del Indec.

La iniciativa permitía cancelar las obligaciones en hasta 12 cuotas, con un límite del 30% de los ingresos del deudor para el pago mensual. Además, proponía eliminar los intereses punitorios acumulados por quienes ya se encontraran en situación de mora.

Otro de los proyectos, presentado por Argentina Federal, planteaba declarar la emergencia en materia de endeudamiento durante un año, con posibilidad de extenderla por otros 12 meses.

Entre sus principales medidas figuraban un límite a los intereses cobrados por las entidades financieras y un programa nacional de desendeudamiento, destinado a personas que utilizaran al menos el 30% de sus ingresos para afrontar cuotas y otras obligaciones.

Ese régimen contemplaba refinanciaciones con una tasa nominal anual fija de hasta el 35%, plazos mínimos de 24 meses y cuotas sin gastos administrativos.

Durante el debate, la diputada libertaria Silvana Giudici defendió la postura del Gobierno y sostuvo que el aumento de la morosidad estaba relacionado con la expansión del acceso al financiamiento.

“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, afirmó.

La legisladora fue quien finalmente impulsó la moción para devolver los expedientes a comisión.

La oposición cuestionó duramente esa decisión. El diputado Pablo Juliano sostuvo que el oficialismo no tenía los votos necesarios para aprobar su iniciativa y advirtió que, con el regreso a comisión, los proyectos podrían quedar paralizados.

De esta manera, ninguna de las alternativas destinadas a aliviar la situación de las familias endeudadas obtuvo aprobación, mientras continúa pendiente en el Congreso una respuesta legislativa para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.