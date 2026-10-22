Malvinas: EE.UU. expresó inquietud por sus empresas alcanzadas por la nueva Ley de Soberanía

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció que Washington observa con atención el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para empresas relacionadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Durante una conferencia junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, Landau sostuvo que las normas argentinas son competencia de las autoridades nacionales, aunque dejó planteada la preocupación estadounidense por las compañías que podrían resultar alcanzadas. “Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas”, afirmó.

El proyecto podría extender las penalidades no solo a firmas que operen directamente en las islas, sino también a filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros vinculados con esas actividades.

Quirno defendió la iniciativa y aseguró que la legislación vigente no ofrece suficientes herramientas para proteger los intereses argentinos. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, señaló. Además, sostuvo que las compañías deberán elegir entre desarrollar negocios en territorio continental argentino o mantener operaciones consideradas ilegítimas en Malvinas.

Otro punto de la conferencia fue la posibilidad de que Estados Unidos impulse la eliminación del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Landau explicó que el planteo forma parte de una reforma más amplia de la ONU y cuestionó la eficacia del organismo.

Quirno, por su parte, buscó restarle impacto a una eventual desaparición del comité y calificó el reclamo argentino de soberanía como “innegociable”. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición nacional corresponden a Naciones Unidas en su conjunto y que cualquier modificación institucional “no tiene ningún tipo de mella” sobre ese planteo.

Sin embargo, reconoció que el Comité de Descolonización sigue siendo relevante para Argentina porque allí presenta anualmente su posición sobre las islas.

Durante el encuentro también se anunciaron aportes estadounidenses para programas contra el narcotráfico, la trata de menores y proyectos de ciberseguridad.

Con información de Infobae