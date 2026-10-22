Bahía rendirá un tributo a dos grandes de la época de oro del cine argentino

La agenda cultural de la ciudad suma una nueva cita para los amantes de la pantalla grande y las raíces rioplatenses. El próximo lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas, el clásico ciclo "Historia y tango en el cine" presentará una función especial dedicada por completo a recordar las trayectorias de Ángel Magaña y Roberto Escalada, dos de los actores más queridos, emblemáticos y recordados de la época de oro del espectáculo argentino.

El encuentro, que ya se consolidó como un sello distintivo de la oferta cultural local, se llevará a cabo en el Auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560. Como es habitual en este espacio, la entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

La apertura del evento estará a cargo del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle. El especialista ofrecerá una charla introductoria en la que repasará la vida, la obra y el valioso legado que ambos homenajeados dejaron en el cine y el teatro nacional.

Posteriormente, se proyectará una de las joyas más aclamadas de la cinematografía nacional: No abras nunca esa puerta. Estrenada el 23 de mayo de 1952, esta obra maestra del suspenso fue dirigida por el célebre Carlos Hugo Christensen y cuenta con el prestigioso guion de Alejandro Casona.

"La propuesta se presenta como una cita ineludible para los amantes del cine clásico, la nostalgia y la historia rioplatense que busquen reencontrarse con las raíces más profundas de nuestra identidad cultural", expresó Valle respecto a la jornada.