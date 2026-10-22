Se conocieron nuevos audios sobre otra presunta coima a Spagnuolo: viajes a Roma y Tel Aviv

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó una nueva acusación contra su extitular, el bahiense Diego Spagnuolo, por beneficios que habría recibido durante un viaje a Roma y Tel Aviv realizado en noviembre de 2024.

Según informó A24, el fiscal Franco Picardi incorporó a la causa chats y audios que mostrarían que el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre proveedores y funcionarios, habría participado en la organización y financiación del viaje.

Entre las conversaciones aparece un mensaje de una asistente de Calvete dirigido a la agencia encargada de los pasajes. “Tratá de que emitan lo antes posible. Es un favor político y es importante para Miguel”, sostuvo.

La investigación también analiza la presunta cobertura del alojamiento y gestiones para mejorar la ubicación de Spagnuolo en los vuelos. En uno de los audios, una colaboradora aseguró que el entonces funcionario estaba “desesperado por el upgrade” y planteó dudas sobre quién debía afrontar ese costo adicional.

Tras regresar, Spagnuolo agradeció las gestiones y se quejó por haber viajado en categoría económica. “La paso muy mal en estos vuelos a Europa en clase económica”, afirmó en una de las grabaciones incorporadas al expediente.

Para los investigadores, estos elementos podrían constituir beneficios entregados por empresarios vinculados con contrataciones de la ANDIS, aunque las imputaciones deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.

En paralelo, Picardi y el fiscal Sergio Rodríguez pidieron las indagatorias de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, además de otros directivos y representantes de distintas droguerías.

La fiscalía sostiene que Suizo Argentina habría participado de acuerdos ilegales para obtener contrataciones del Programa Federal Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según la acusación, recibió órdenes de compra por $137.118 millones, dentro de un supuesto esquema de direccionamiento y acceso anticipado a información.

Con información de A24