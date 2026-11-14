Malvinas: un buque chileno volverá a unir Punta Arenas con las islas

La empresa Eastern Island Naviera reanudará el próximo 17 de diciembre la ruta marítima entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, interrumpida hace 15 años. La decisión genera nuevas tensiones diplomáticas con la Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

El servicio estará a cargo del Danstar, un buque de 72 metros de eslora, que cubrirá los 966 kilómetros de recorrido en aproximadamente dos días y medio. La compañía ya comenzó a recibir mercaderías para su primer viaje.

Según informó Falkland Islands Corporation (FIC), los productos no perecederos se recibirán entre el 4 y el 30 de noviembre, mientras que los perecederos podrán entregarse del 1 al 4 de diciembre. Las frutas, verduras y mercaderías congeladas se incorporarán el 14 de diciembre.

Actualmente, la naviera Unispirit realiza un servicio mensual desde Montevideo hacia las islas. La incorporación del Danstar permitirá ampliar las alternativas de abastecimiento del territorio.

La iniciativa coincide con un momento de creciente tensión entre Buenos Aires y Londres, especialmente por los proyectos de explotación petrolera que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration prevén comenzar en 2028.

Desde Chile aseguraron que "La carga del Danstar no está destinada a Sea Lion", en referencia al proyecto petrolero. Sin embargo, la nueva conexión podría facilitar el abastecimiento del archipiélago ante una eventual expansión económica.

El canciller argentino Pablo Quirno advirtió que los buques chilenos deberán "pedir permiso" para atravesar aguas territoriales argentinas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, respondió invocando el "libre tránsito" contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En paralelo, el Gobierno argentino solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades petroleras británicas consideradas unilaterales. La resolución se espera para el 28 de noviembre.

El conflicto también se produce mientras la administración de Javier Milei intenta avanzar nuevamente con la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinada a endurecer la posición argentina sobre Malvinas.

Con información de Clarín