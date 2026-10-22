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León XIV sorprendió con una frase que ilusiona sobre su visita al país: "Argentina allá vamos"
El Sumo Pontífice hizo referencia a la posibilidad de viajar al país durante una ronda de saludos fuera del Vaticano. Sus declaraciones se produjeron pocos días después de recibir el alta médica tras una intervención quirúrgica.
El papa León XIV volvió a generar expectativas sobre una posible visita a la Argentina al pronunciar una breve pero significativa frase durante un encuentro con fieles fuera del Vaticano.
“Argentina, allá vamos”, expresó el Sumo Pontífice en medio de una ronda de saludos, en lo que fue interpretado como una señal favorable ante la posibilidad de concretar un viaje al país.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la declaración se produjo este jueves, pocos días después de que el líder de la Iglesia católica recibiera el alta médica tras una intervención quirúrgica.
Las palabras del Papa despertaron expectativas sobre una eventual visita, aunque por el momento no se anunció oficialmente una fecha ni se confirmó un cronograma de actividades en territorio argentino.
🇦🇷 LEÓN XIV Porque el Papa respondió “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados santafesinos que le pidió visitar el país. La gira por Sudamérica está prevista del 6 al 17 de noviembre e incluye Uruguay, Argentina y Perú. https://t.co/Ba3Q6Rod2N— QuéTendenciaAR (@QueTendenciaAR) October 22, 2026
La posibilidad de recibir al máximo representante de la Iglesia católica tiene especial relevancia para la Argentina, país natal de su antecesor, Francisco, quien durante los doce años de su pontificado no llegó a concretar un regreso.
La breve declaración de León XIV constituye, hasta ahora, una señal de intención, pero no una confirmación oficial del viaje.
Se aguardan nuevas precisiones del Vaticano sobre los próximos destinos internacionales del Pontífice y la eventual inclusión de la Argentina en su agenda.
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