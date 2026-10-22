Deportes
Liga del Sur: arranca la fecha 13 con partidos claves por el título y el descenso
Huracán y San Francisco abrirán la jornada este viernes en Ingeniero White. La lucha por la permanencia también tendrá cruces importantes, mientras que Olimpo buscará sostener su liderazgo en el Promocional.
La Liga del Sur disputará desde este viernes la 13ª fecha del Torneo Clausura, con ocho encuentros repartidos entre el Oficial y el Promocional, en una jornada que promete ser determinante tanto en la pelea por el campeonato como por la permanencia.
La actividad comenzará mañana, desde las 19:30, cuando Huracán reciba a San Francisco en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White. El Globo intentará hacerse fuerte como local ante un rival que necesita seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada.
El Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros. La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para el conjunto de Vélez Sarsfield, que pelea por evitar el descenso directo.
A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante. El rojinegro también necesita puntos para mejorar su situación en la tabla general.
La fecha se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.
Liga del Sur – Primera A (Oficial)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|12
|3
|9
|0
|9
|6
|+3
|18
|2°
|San Francisco
|12
|4
|6
|2
|11
|11
|0
|18
|3°
|Bella Vista
|12
|4
|5
|3
|14
|10
|+4
|17
|4°
|Sporting
|12
|3
|7
|2
|10
|8
|+2
|16
|5°
|Villa Mitre
|12
|3
|6
|3
|9
|13
|-4
|15
|6°
|La Armonía
|12
|3
|5
|4
|10
|12
|-2
|14
|7°
|Libertad
|12
|2
|6
|4
|7
|10
|-3
|12
|8°
|Liniers
|12
|2
|4
|6
|10
|10
|0
|10
Tabla general acumulada – Primera A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Huracán
|26
|10
|14
|2
|30
|18
|+12
|44
|2°
|Bella Vista
|26
|11
|9
|6
|35
|21
|+14
|42
|3°
|Villa Mitre
|26
|8
|10
|8
|23
|28
|-5
|34
|4°
|Liniers
|26
|8
|9
|9
|27
|17
|+10
|33
|5°
|San Francisco
|26
|7
|10
|9
|20
|28
|-8
|31
|6°
|Libertad
|26
|6
|12
|8
|21
|27
|-6
|30
|7°
|Sporting
|26
|6
|11
|9
|25
|29
|-4
|29
|8°
|La Armonía
|26
|7
|7
|12
|24
|37
|-13
|28
Olimpo defiende la punta en el Promocional
En la segunda categoría, la actividad comenzará el sábado con tres partidos, todos desde las 16.
Olimpo recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, con el objetivo de mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura.
Por su parte, Tiro Federal enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone, mientras que Comercial será local ante Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que también se disputará sin público visitante.
La programación del Promocional se cerrará el domingo, desde las 16, cuando Rosario reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.
Liga del Sur – Primera B (Promocional)
Torneo Clausura – Fecha 12
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Olimpo
|12
|8
|3
|1
|27
|6
|+21
|27
|2°
|Tiro Federal
|12
|6
|4
|2
|27
|13
|+14
|22
|3°
|Rosario PB
|12
|5
|6
|1
|16
|12
|+4
|21
|4°
|Comercial
|12
|5
|4
|3
|19
|22
|-3
|19
|5°
|Pacífico BB
|12
|3
|6
|3
|10
|9
|+1
|15
|6°
|Sansinena
|12
|2
|5
|5
|14
|23
|-9
|11
|7°
|Pacífico de Cabildo
|12
|2
|3
|7
|12
|27
|-15
|9
|8°
|Dublin
|12
|1
|1
|10
|14
|27
|-13
|4
Tabla general acumulada – Primera B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1°
|Tiro Federal
|26
|14
|7
|5
|50
|19
|+31
|49
|2°
|Rosario PB
|26
|12
|11
|3
|43
|28
|+15
|47
|3°
|Comercial
|26
|13
|7
|6
|36
|31
|+5
|46
|4°
|Olimpo
|26
|12
|7
|7
|43
|21
|+22
|43
|5°
|Sansinena
|26
|7
|11
|8
|34
|45
|-11
|32
|6°
|Pacífico BB
|26
|4
|11
|11
|18
|30
|-12
|23
|7°
|Dublin
|26
|5
|6
|15
|25
|45
|-20
|21
|8°
|Pacífico de Cabildo
|26
|3
|8
|15
|28
|58
|-30
|17
Sancionó el Tribunal de Penas de la Liga del Sur
Primera y Tercera División
2 fechas | Tomas Romero (Olimpo) y Hugo Escobar (Aux. Olimpo).
1 fecha | Rodrigo Carreño (Huracan), Gonzalo Palmieri (Rosario PB), Bruno Rochon (Sansinena), Diego Ocampo (Tiro Federal), Cristian Marco (San Francisco) y Baltazar Rojas (Comercial)
Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de 5 amarillas y se perderán 1 partido.
Baltasar Gomez (Comercial), Mateo Silenzi (Comercial), Nicolas Diana (Sporting), Roman Cornelli (San Francisco), Geronimo Fernandez (Sansinena), Emiliano Ovando (Rosario PB), Alejo Gil (Comercial), Favio Duran (Rosario PB), Nahuel Bardella (Bella Vista), Luca Barra (Tiro Federal) y Lionel Urtizberea (Liniers).
En tanto, los siguientes jugadores arribaron al limite de 10 amarillas y se perderán 2 partidos.
Franco Carta (La Armonia).
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