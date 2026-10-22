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Liga del Sur: arranca la fecha 13 con partidos claves por el título y el descenso

Huracán y San Francisco abrirán la jornada este viernes en Ingeniero White. La lucha por la permanencia también tendrá cruces importantes, mientras que Olimpo buscará sostener su liderazgo en el Promocional.

| 🕒 9 mins. de lectura.
Foto: prensa La Armonía

La Liga del Sur disputará desde este viernes la 13ª fecha del Torneo Clausura, con ocho encuentros repartidos entre el Oficial y el Promocional, en una jornada que promete ser determinante tanto en la pelea por el campeonato como por la permanencia.

La actividad comenzará mañana, desde las 19:30, cuando Huracán reciba a San Francisco en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White. El Globo intentará hacerse fuerte como local ante un rival que necesita seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada.

El Oficial continuará el domingo, desde las 16, con otros dos encuentros. La Armonía recibirá a Bella Vista en el estadio Hermanos Francani, en un partido importante para el conjunto de Vélez Sarsfield, que pelea por evitar el descenso directo.

A la misma hora, Liniers enfrentará a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez, en un duelo que se disputará sin público visitante. El rojinegro también necesita puntos para mejorar su situación en la tabla general.

La fecha se completará el lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín.

Liga del Sur – Primera A (Oficial)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán1239096+318
San Francisco124621111018
Bella Vista124531410+417
Sporting12372108+216
Villa Mitre12363913-415
La Armonía123541012-214
Libertad12264710-312
Liniers122461010010

Tabla general acumulada – Primera A

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Huracán26101423018+1244
Bella Vista2611963521+1442
Villa Mitre2681082328-534
Liniers268992717+1033
San Francisco2671092028-831
Libertad2661282127-630
Sporting2661192529-429
La Armonía2677122437-1328

Olimpo defiende la punta en el Promocional

En la segunda categoría, la actividad comenzará el sábado con tres partidos, todos desde las 16.

Olimpo recibirá a Sansinena en el Roberto Carminatti, con el objetivo de mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura.

Por su parte, Tiro Federal enfrentará a Dublin en el Onofre Pirrone, mientras que Comercial será local ante Pacífico de Bahía Blanca, en un encuentro que también se disputará sin público visitante.

La programación del Promocional se cerrará el domingo, desde las 16, cuando Rosario reciba a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento.

Liga del Sur – Primera B (Promocional)

Torneo Clausura – Fecha 12

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Olimpo12831276+2127
Tiro Federal126422713+1422
Rosario PB125611612+421
Comercial125431922-319
Pacífico BB12363109+115
Sansinena122551423-911
Pacífico de Cabildo122371227-159
Dublin1211101427-134

Tabla general acumulada – Primera B

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
Tiro Federal2614755019+3149
Rosario PB26121134328+1547
Comercial2613763631+546
Olimpo2612774321+2243
Sansinena2671183445-1132
Pacífico BB26411111830-1223
Dublin2656152545-2021
Pacífico de Cabildo2638152858-3017

Sancionó el Tribunal de Penas de la Liga del Sur

Primera y Tercera División

🔴 2 fechas | Tomas Romero (Olimpo) y Hugo Escobar (Aux. Olimpo).

🔴 1 fecha | Rodrigo Carreño (Huracan), Gonzalo Palmieri (Rosario PB), Bruno Rochon (Sansinena), Diego Ocampo (Tiro Federal), Cristian Marco (San Francisco) y Baltazar Rojas (Comercial)

🟡 Además, los siguientes jugadores arribaron al limite de 5 amarillas y se perderán 1 partido.

🔴 Baltasar Gomez (Comercial), Mateo Silenzi (Comercial), Nicolas Diana (Sporting), Roman Cornelli (San Francisco), Geronimo Fernandez (Sansinena), Emiliano Ovando (Rosario PB), Alejo Gil (Comercial), Favio Duran (Rosario PB), Nahuel Bardella (Bella Vista), Luca Barra (Tiro Federal) y Lionel Urtizberea (Liniers).

🟡 En tanto, los siguientes jugadores arribaron al limite de 10 amarillas y se perderán 2 partidos.

🔴 Franco Carta (La Armonia).

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