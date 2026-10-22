Ritual del huevo para eliminar malas energías de casa: cómo hacerlo paso a paso

Una antigua costumbre vinculada con las creencias populares volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan renovar el ambiente de sus hogares. Se trata de la llamada limpieza energética con huevo, un ritual sencillo que requiere pocos elementos y que, según la tradición, permite alejar las malas energías.

La práctica tiene raíces en distintas culturas latinoamericanas y consiste en utilizar este alimento como un elemento simbólico para identificar y eliminar supuestas cargas negativas acumuladas en determinados espacios.

Según publicó Canal 26, a diferencia de la versión más conocida, en la que el huevo se pasa por distintas partes del cuerpo, existe una variante destinada especialmente a los ambientes de una vivienda.

El ritual del huevo que pocos conocen: cómo usarlo para renovar la energía de tu casa Foto: Unsplash

Para realizar el procedimiento se necesita un huevo fresco y un vaso transparente con agua. Algunas personas también utilizan sal gruesa o una vela blanca, aunque no son elementos indispensables.

El primer paso consiste en elegir un momento de tranquilidad y recorrer los distintos ambientes de la casa sosteniendo el huevo en la mano. Durante ese recorrido, quienes practican el ritual recomiendan concentrarse en pensamientos positivos y en la intención de renovar el espacio.

La tradición sugiere prestar especial atención a los lugares donde se producen discusiones frecuentes o donde sus habitantes perciben una sensación de tensión.

Una vez finalizado el recorrido, se debe romper el huevo dentro del recipiente con agua y dejarlo reposar durante algunos minutos.

Posteriormente, se observa la apariencia de la clara, la yema y las burbujas que puedan formarse. De acuerdo con las interpretaciones populares, las distintas figuras tienen significados relacionados con el estado emocional y la energía del hogar.

Por ejemplo, la presencia de filamentos, burbujas o determinadas formas alrededor de la yema suele asociarse, dentro de estas creencias, con situaciones de cansancio, conflictos personales o envidia.

Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que los huevos puedan absorber energías negativas ni que las formas que aparecen en el agua permitan detectar problemas emocionales o situaciones sobrenaturales.

Qué hacer después de completar el ritual

Una vez terminada la práctica, se recomienda desechar el contenido del vaso y lavar cuidadosamente el recipiente con agua y detergente.

También se aconseja abrir las ventanas durante algunos minutos para favorecer la circulación del aire, ordenar los ambientes y realizar una limpieza general.

Algunas personas optan por encender una vela blanca o utilizar aromas suaves como parte del cierre simbólico del procedimiento.

Aunque su efectividad energética no está demostrada, la limpieza con huevo continúa formando parte de distintas tradiciones y puede ser utilizada como un momento de reflexión personal, acompañado de hábitos concretos para mantener la vivienda limpia, ordenada y ventilada.