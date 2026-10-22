María O'Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026: todos los premiados

La periodista María O'Donnell fue la gran ganadora de los premios Martín Fierro de Radio 2026, al recibir la estatuilla de Oro durante la ceremonia que se desarrolló este miércoles por la noche en el Goldencenter de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

La entrega, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a los programas, conductores y profesionales que se destacaron durante 2025, tanto en emisoras AM como FM.

La gala estuvo conducida por Luis Novaresio y Luciana Rubinska y contó con 32 categorías, que incluyeron producciones periodísticas, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de labores técnicas y artísticas.

O'Donnell obtuvo el máximo galardón de la ceremonia, a lo que sumó el premio a mejor labor periodística femenina por su trabajo en De acá en más, el programa que conduce por Urbana Play.

💬 "No estaba en mis planes": La emoción de María O'Donnell (@odonnellmaria) tras ganar el oro. 🏆 La flamante ganadora de la noche, en exclusiva para #NewsDigitales mostró sus premios y habló de la alegría de compartirlo con su equipo y su familia. 💬 ¿Te esperabas que se quedara con el Oro? 🎙️ @Aldu_SanJose 🎬 Cobertura exclusiva de #NewsDigitales. 🎥 Producción de @redcube y organización de APTRA. — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) October 22, 2026

Al recibir la distinción, la periodista destacó la importancia de preservar la calidad del trabajo radial en un contexto de cuestionamientos a los medios de comunicación.

“Amamos la radio, cuidamos las palabras y cuidamos las formas en un momento en el que la palabra y el periodismo están muy maltratados”, expresó.

También agradeció a sus compañeros y a los oyentes por acompañar el ciclo durante más de una década.

Radio Mitre fue la emisora que acumuló más reconocimientos, con seis estatuillas, mientras que otras distinciones quedaron en manos de figuras como Rolando Graña, Ernesto Tenembaum, Jonatan Viale, Sebastián Wainraich, Gabriel Anello, Marcela Tauro y Mercedes Ninci.

La ceremonia incluyó homenajes a reconocidas personalidades del medio, entre ellas Julio Lagos, Ernestina Pais, Oscar González Oro y Chiche Gelblung.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026

Martín Fierro de Oro: María O'Donnell.

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana, de Rolando Graña (Splendid).

Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum (Radio con Vos).

Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y circo, de Jonatan Viale (Rivadavia).

Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, de Sebastián Wainraich (Urbana Play).

Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, de Nancy Pazos (Radio 10).

Programa de interés general en FM: Coworking, de Nacho Otero (Delta).

Programa nocturno: Acá hay buen fútbol, de Fernando Mancini (La Red).

Programa semanal en AM: Marca de radio, de Eduardo Aliverti.

Programa semanal en FM: Contragolpe (Radio con Vos).

Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, de Gabriel Anello (Mitre).

Programa musical en AM: La trama celeste, de Alfredo Rosso (AM 750).

Programa musical en FM: Aspen Club (FM Aspen).

Programa cultural y educativo: Después de todo, de Gustavo Campana (AM 750).

Programa agropecuario: La hora del campo, de Alejandro Cánepa (Continental).

Labor periodística femenina: María O'Donnell (Urbana Play).

Labor periodística deportiva: Federico Bulos (Continental).

Labor humorística: Pachu Peña (Pop Radio).

Labor en locución femenina: Gigi Ribaloff (Mucha Radio).

Labor en locución masculina: Sebastián Bresler (Mitre).

Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre).

Mejor labor en producción: Lucas Colautti, de Mañana Sylvestre (Radio 10).

Mejor labor en operación: Gabriel Marsili (Los40).

Movilero: Mercedes Ninci (Mitre).

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro (La 100).

Columnista político: Noelia Barral Grigera (Radio con Vos).

Columnista económico: Willy Kohan (Rivadavia).

Entre los momentos destacados de la ceremonia también estuvieron los reconocimientos a las trayectorias de referentes históricos de la radio nacional, en una edición que volvió a reunir a profesionales de distintas generaciones y estilos.

La entrega culminó con la consagración de O'Donnell, quien recibió una ovación de sus colegas y compañeros de Urbana Play al quedarse con el premio más importante de la noche.