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Villa Mitre arrancó con una victoria ajustada ante Pico en la Liga Argentina de Básquet
El Tricolor se impuso por 56 a 52 en Bahía Blanca, después de revertir un comienzo desfavorable. Álvaro Yarza fue el máximo anotador del equipo local, con 13 puntos.
Villa Mitre comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquetbol, al superar este martes por 56 a 52 a Pico Football Club, en un encuentro disputado en Bahía Blanca.
El conjunto tricolor tuvo que trabajar hasta los últimos minutos para quedarse con una victoria que se construyó principalmente desde la defensa, en un partido de bajo goleo y escasas diferencias entre ambos equipos.
La visita comenzó mejor y aprovechó las dificultades ofensivas del conjunto bahiense para imponerse por 16 a 7 en el primer cuarto. Sin embargo, Villa Mitre reaccionó en el segundo segmento, ajustó las marcas y permitió apenas seis puntos de su rival.
Con un parcial de 14 a 6, el local consiguió reducir la diferencia y llegó al descanso largo apenas un punto abajo, por 22 a 21.
De acuerdo con la información difundida por el sitio oficial de la Liga Argentina, el desarrollo continuó siendo equilibrado durante el complemento, aunque el Tricolor logró pasar al frente en el tercer período.
Con un parcial favorable de 17 a 14, el conjunto bahiense ingresó a los últimos diez minutos con una ventaja de 38 a 36.
El cierre mantuvo la incertidumbre hasta las posesiones finales. Pico buscó recuperar el liderazgo, pero Villa Mitre mostró mayor efectividad en los momentos decisivos y terminó asegurando el triunfo por cuatro puntos.
Álvaro Yarza fue el máximo anotador del ganador con 13 unidades, seguido por Alejo Blanco, quien aportó 10. También se destacaron Juan Javier Bollo Suárez y Federico Harina Martini, ambos con 8 tantos.
En el equipo pampeano sobresalió Rodrigo Sánchez, quien terminó como goleador del encuentro con 16 puntos, mientras que Joaquín Ríos sumó 9.
Los parciales fueron 7-16, 14-6, 17-14 y 18-16.
De esta manera, Villa Mitre consiguió un estreno positivo en la Conferencia Sur y sumó su primera victoria de la temporada, en una competencia que contará con 34 participantes divididos en dos conferencias.
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