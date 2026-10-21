Milei calificó de "dictador" al presidente de España y ratificó el reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei comenzó este miércoles su agenda oficial en España con una exposición en el Nueva Economía Fórum de Madrid, donde lanzó duras críticas contra el mandatario Pedro Sánchez y ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante su presentación, el jefe de Estado calificó a su par español de "impresentable dictador" y cuestionó las políticas del socialismo, en un contexto marcado por la campaña electoral que atraviesa ese país de cara a los comicios anticipados del 29 de noviembre.

Según informó TN, Milei también descartó cualquier intervención militar para recuperar las Malvinas y aseguró que la Argentina continuará con sus reclamos por la vía diplomática.

"Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía", sostuvo el mandatario, quien remarcó que la soberanía sobre el archipiélago no está en discusión para su Gobierno.

En ese sentido, afirmó que no cree en las soluciones bélicas y que mantendrá las negociaciones con el Reino Unido para lograr la restitución de las islas.

Además, advirtió que la presencia británica en el Atlántico Sur representa un riesgo para la región y anticipó restricciones comerciales para las empresas que desarrollen actividades en Malvinas sin autorización argentina.

Duras críticas contra Pedro Sánchez

Durante su discurso, Milei agradeció a España por haber recibido a miles de argentinos que emigraron durante las distintas crisis económicas, aunque aprovechó la oportunidad para cuestionar nuevamente al actual gobierno español.

El Presidente responsabilizó al socialismo por el deterioro económico y social de distintos países y estableció comparaciones con las administraciones kirchneristas.

También aseguró que su gestión está generando condiciones para que los argentinos que emigraron puedan regresar al país.

En otro tramo de su intervención, cuestionó la política migratoria española y acusó al socialismo de fomentar el ingreso de inmigrantes en Ceuta con objetivos electorales.

Las declaraciones se produjeron en medio de la campaña para las elecciones anticipadas, en las que el Partido Popular y Vox buscan desplazar del poder al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Sánchez.

Reuniones con referentes de la derecha española

La agenda presidencial en Madrid también incluye encuentros con empresarios, economistas y dirigentes políticos.

Milei tiene previsto reunirse con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus principales referentes intelectuales, y participar de una actividad académica en la Universidad Rey Juan Carlos.

Posteriormente, visitará la Fundación Disenso, vinculada al partido Vox, donde será recibido por su secretario general, Ignacio Garriga, y por el director de la entidad, Jorge Martín Frías.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no participará del encuentro debido a compromisos de campaña fuera de Madrid.

Otro de los momentos destacados será la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular, con quien el mandatario argentino mantiene una relación política cercana.

La visita se desarrolla a seis semanas de las elecciones españolas, aunque desde la Casa Rosada aseguraron que el viaje había sido organizado antes de que se adelantara la convocatoria electoral.

Milei llegó a Madrid acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier.

Tras completar sus actividades, el Presidente tiene previsto emprender el regreso a la Argentina este miércoles por la tarde y arribar a Buenos Aires el jueves por la mañana.