Deportes
Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo
El aurinegro buscará avanzar en las semifinales por el ascenso, mientras que el tricolor intentará seguir en carrera por la Reválida. Ambos jugarán el domingo, en una jornada decisiva.
El Torneo Federal A tendrá este fin de semana una nueva instancia de definiciones, con Olimpo y Villa Mitre como protagonistas de dos encuentros clave en su lucha por el ascenso a la Primera Nacional.
El aurinegro afrontará el domingo la revancha de las semifinales por el primer ascenso, cuando visite a San Martín de Formosa desde las 15:30, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras.
El equipo bahiense llega después del empate 1 a 1 en el Roberto Carminatti, donde Lautaro Ceratto adelantó a los formoseños a los 22 minutos del primer tiempo y Braian Guille estableció la igualdad a los 4 del complemento.
Con la serie abierta, Olimpo, que este 15 de octubre está cumpliendo 116 años, saldrá desde Bahía este jueves luego del mediodía rumbo al norte del país de manera directa y tendrá más de 20 horas de viaje.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Alvarado de Mar del Plata y Cipolletti, que se enfrentarán también el domingo, desde las 15:30, con arbitraje de Gustavo Federico Benítez.
El conjunto rionegrino llega con ventaja luego de imponerse 1 a 0 en el partido de ida, gracias al gol de Cristian González a los 41 minutos del segundo tiempo.
Villa Mitre, por la Reválida
Por su parte, Villa Mitre tendrá acción el domingo desde las 16, cuando reciba a Costa Brava de General Pico en El Fortín, por la revancha de la primera etapa de la Reválida.
El encuentro será dirigido por Luis Damián Martínez, de San Rafael, acompañado por Fernando Muñoz, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes y Rodrigo Ariel Jara.
El tricolor buscará hacerse fuerte como local para superar esta instancia y mantener sus posibilidades de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
El resto de la programación
La actividad de la Reválida comenzará el sábado 17, con siete encuentros: Kimberley-Deportivo Rincón (15), Huracán Las Heras-Juventud Antoniana (15:30), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Sportivo Atlético (16), Gimnasia de Chivilcoy-Defensores de Vilelas (18), Sol de América-Juventud Unida Universitario (19), Atenas de Río Cuarto-FADEP (19:30) y Mitre de Posadas-Boca Unidos (20).
El domingo, además del encuentro de Villa Mitre, jugarán 9 de Julio de Rafaela-Gimnasia de Concepción del Uruguay (16), Douglas Haig-El Linqueño (16), Argentino de Pascanas-San Martín de Mendoza (16:15) y Sarmiento de Santiago del Estero-Sportivo Belgrano (18:30).
En el duelo entre Douglas Haig y El Linqueño, el árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, acompañado por Emiliano Bustos, de Río Colorado, Felipe Zonco, de Coronel Dorrego, y Bruno Cejas, de Rosario.
Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo
Médanos: secuestran casi 600 kilos de carne or presunta faena clandestina
Noche histórica para el básquet bahiense: Unión Bahía debuta en la Liga Nacional ante Boca
Inter Miami venció al New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS
Estudiantes recibe a Flamengo por las semifinales de la Libertadores
Más Leídas
-
Noticias B14 horas ago
Una mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue internada de urgencia
-
Noticias B22 horas ago
Impactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Noticias A12 horas ago
Comienzan a medianoche obras que afectarán el servicio de agua en una amplia zona de la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
Grünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
Noticias B18 horas ago
Las últimas horas de Galo Ochoa: fue a la comisaría para saber si lo habían denunciado
-
La región18 horas ago
Patagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B19 horas ago
Condenan a dos hermanos por un brutal ataque a un policía durante un robo
-
Noticias B22 horas ago
Suárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido