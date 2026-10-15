Federal A: Olimpo sale rumbo a Formosa y Villa Mitre será local el domingo

El Torneo Federal A tendrá este fin de semana una nueva instancia de definiciones, con Olimpo y Villa Mitre como protagonistas de dos encuentros clave en su lucha por el ascenso a la Primera Nacional.

El aurinegro afrontará el domingo la revancha de las semifinales por el primer ascenso, cuando visite a San Martín de Formosa desde las 15:30, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero, de Totoras.

El equipo bahiense llega después del empate 1 a 1 en el Roberto Carminatti, donde Lautaro Ceratto adelantó a los formoseños a los 22 minutos del primer tiempo y Braian Guille estableció la igualdad a los 4 del complemento.

Con la serie abierta, Olimpo, que este 15 de octubre está cumpliendo 116 años, saldrá desde Bahía este jueves luego del mediodía rumbo al norte del país de manera directa y tendrá más de 20 horas de viaje.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Alvarado de Mar del Plata y Cipolletti, que se enfrentarán también el domingo, desde las 15:30, con arbitraje de Gustavo Federico Benítez.

El conjunto rionegrino llega con ventaja luego de imponerse 1 a 0 en el partido de ida, gracias al gol de Cristian González a los 41 minutos del segundo tiempo.

Villa Mitre, por la Reválida

Por su parte, Villa Mitre tendrá acción el domingo desde las 16, cuando reciba a Costa Brava de General Pico en El Fortín, por la revancha de la primera etapa de la Reválida.

El encuentro será dirigido por Luis Damián Martínez, de San Rafael, acompañado por Fernando Muñoz, Jorge Rodrigo Cabrera Magallanes y Rodrigo Ariel Jara.

El tricolor buscará hacerse fuerte como local para superar esta instancia y mantener sus posibilidades de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El resto de la programación

La actividad de la Reválida comenzará el sábado 17, con siete encuentros: Kimberley-Deportivo Rincón (15), Huracán Las Heras-Juventud Antoniana (15:30), Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-Sportivo Atlético (16), Gimnasia de Chivilcoy-Defensores de Vilelas (18), Sol de América-Juventud Unida Universitario (19), Atenas de Río Cuarto-FADEP (19:30) y Mitre de Posadas-Boca Unidos (20).

El domingo, además del encuentro de Villa Mitre, jugarán 9 de Julio de Rafaela-Gimnasia de Concepción del Uruguay (16), Douglas Haig-El Linqueño (16), Argentino de Pascanas-San Martín de Mendoza (16:15) y Sarmiento de Santiago del Estero-Sportivo Belgrano (18:30).

En el duelo entre Douglas Haig y El Linqueño, el árbitro principal será el bahiense Fernando Omar Marcos, acompañado por Emiliano Bustos, de Río Colorado, Felipe Zonco, de Coronel Dorrego, y Bruno Cejas, de Rosario.