Deportes
Categorías zonales: Minujín lidera el Fiat Uno Pista y pelea ajustada en el Súper Turismo
Entrando al tramo final de los calendarios, los campeonatos muestran diferencias reducidas entre sus principales protagonistas.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
Los campeonatos del automovilismo zonal ingresaron en una etapa decisiva de la temporada 2026, con una intensa lucha por los primeros puestos tanto en el Fiat Uno Pista como en las dos divisionales del Súper Turismo.
En el Fiat Uno Pista, Agustín Minujín encabeza las posiciones con 246,5 puntos, seguido por Pablo Arévalo, que suma 244,5, cuando ya se disputaron seis fechas del calendario.
La diferencia entre ambos es de apenas dos unidades, mientras que Cristian Martínez ocupa el tercer puesto con 234 puntos, a 12,5 del líder.
Lucas Laguzzi marcha cuarto con 223 unidades y Sandro Romay completa los cinco primeros lugares con 219,5. También se mantiene en la pelea Alejo Soto Duelle, sexto con 215,5 puntos.
Más atrás aparecen Gustavo Romano (187,5), Nicolás Virdis (183), Juan Pablo Izarra (177) y Mariano Lange (165), quienes completan los diez primeros puestos de la clasificación general.
La paridad queda reflejada en que los seis principales protagonistas están separados por apenas 31 puntos, por lo que las próximas competencias serán determinantes para definir la lucha por el campeonato.
Súper Turismo: Pizarro lidera la Clase 1 y Recchi pasó al frente en la Clase 2
En el Súper Turismo, que ya completó siete fechas, Martín Pizarro se mantiene al frente de la Clase 1 con 212 puntos, aunque Bruno González acortó distancias y aparece segundo con 203.
Juan Manuel García ocupa el tercer lugar con 193 unidades, mientras que Damián Cardelli se ubica cuarto con 174 y Federico Campisi completa los cinco primeros puestos con 151.
La diferencia entre Pizarro y González es de solamente nueve puntos, mientras que García se encuentra a 19 del puntero.
Por su parte, Gian Recchi pasó a encabezar el campeonato de la Clase 2 con 222 puntos, seguido por Matías Perrozzi, que acumula 213, y Fabricio Balogh, tercero con 209.
La disputa también es muy ajustada en esta divisional, con apenas 13 unidades de diferencia entre los tres primeros de la tabla.
Gino Savioli aparece cuarto con 191 puntos, mientras que Santiago Poliglieddu ocupa el quinto lugar con 155.
Bernardo Marcel se ubica sexto con 148 unidades, seguido por Mateo Piazza (140), Joaquín Lobay (136), Armando Querejeta (134) y Rodrigo Gallego (132).
De esta manera, todas mantienen abierta la pelea por el campeonato, con diferencias mínimas en los primeros puestos y varias fechas todavía por delante para definir a los campeones de la temporada.
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