Dolor por la muerte del reconocido actor Antonio Grimau: tenía 82 años

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según confirmó este martes la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Su fallecimiento generó tristeza en el ambiente artístico, donde era reconocido por una extensa trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes galanes de la televisión argentina.

La noticia fue difundida por la entidad a través de sus redes sociales, con un mensaje dedicado a recordar su carrera y acompañar a sus seres queridos.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza", expresó la asociación.

El fallecimiento se produjo en las últimas horas, aunque por el momento no trascendieron oficialmente las causas de su muerte.

Grimau, cuyo verdadero nombre era Antonio Rebolini, nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera artística a los 16 años, cuando respondió a un aviso que convocaba actores para una obra teatral.

Aquella experiencia en el teatro Charles Chaplin de Almagro marcó el inicio de una carrera que se extendió durante más de seis décadas y lo llevó a convertirse en una figura habitual de la televisión, el cine y los escenarios argentinos.

Su popularidad creció especialmente por sus participaciones en telenovelas, donde se consolidó como uno de los galanes más reconocidos de su generación. Sin embargo, nunca abandonó su vínculo con el teatro, disciplina que consideraba fundamental en su vida.

A lo largo de su trayectoria interpretó personajes de distintos géneros y participó en numerosas producciones. Uno de sus trabajos más destacados de los últimos años fue su interpretación de Sandro en la serie biográfica sobre el cantante, papel por el que recibió un premio Martín Fierro.

También tuvo una destacada actividad teatral y llegó a interpretar personajes clásicos como Hamlet. En 2026 había recibido el premio Shakespeare, un reconocimiento a su trayectoria artística.

En el plano personal, su vida estuvo atravesada por momentos difíciles. Durante su infancia perdió a sus padres y a integrantes de su familia en un breve período, una experiencia que marcó profundamente su historia.

Décadas después enfrentó la muerte de su hijo Lucas Rebolini, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso, fallecido en 2010.

Pese a esas pérdidas, Grimau mantuvo su actividad profesional y en distintas entrevistas destacó el papel que había tenido la actuación para atravesar los momentos más difíciles de su vida.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Clarín este año, recordó que el teatro le había permitido descubrir un mundo nuevo cuando era adolescente y que desde entonces se había convertido en su principal vocación.

Su fallecimiento deja una extensa trayectoria en la historia del espectáculo argentino, especialmente entre quienes lo recuerdan como uno de los protagonistas de las grandes producciones televisivas de las últimas décadas.