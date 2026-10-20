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Villa Mitre debuta esta noche en la Liga Argentina de Básquet ante Pico
El tricolor comenzará una nueva temporada en la segunda categoría del básquet nacional. Recibirá al conjunto pampeano desde las 21:30, en el José Martínez.
Villa Mitre pondrá primera este martes en la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba a Pico Football Club desde las 21:30, en el estadio José Martínez, en su debut en una nueva temporada de la segunda categoría nacional.
El equipo dirigido por Sebastián Ginóbili buscará comenzar con una victoria ante su gente, frente a un rival que ya tuvo su estreno en la competencia y llega después de caer ante Deportivo Viedma.
Para esta temporada, el tricolor mantuvo buena parte de la base del plantel anterior, con la continuidad de Federico Harina, Ignacio Alem, Alejo Blanco, Manuel Iglesias y Segundo Alimenti.
Entre las novedades aparecen el regreso de Javier Bollo y las incorporaciones de Álvaro Yarza y el estadounidense Jahsim Floyd, quienes buscarán aportar nuevas alternativas al equipo bahiense.
Del otro lado estará Pico FC, conducido por Juan Manuel Varas, que intentará recuperarse tras un debut complicado frente a Deportivo Viedma.
Según informó el diario La Reforma, el conjunto pampeano mostró dificultades defensivas y poca efectividad en los lanzamientos exteriores durante su primera presentación, aunque consiguió mejorar su rendimiento en la segunda mitad.
Los antecedentes recientes favorecen a Villa Mitre, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos disputados en el José Martínez. El más reciente terminó con victoria del tricolor por 76 a 73.
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